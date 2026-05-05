Ninel Conde “aparece” en la MET Gala con fotos creadas por IA

Se llevó a cabo la MET Gala 2026, evento que cada año reúne a figuras de la moda, la música, el entretenimiento y el deporte.

Sin embargo, aunque es una gala exclusiva, hubo quienes “se autoinvitaron” con ayuda de la Inteligencia Artificial, como fue el caso de la actriz mexicana Ninel Conde.

La MET Gala es uno de los eventos de la moda más importantes del mundo/AP

Fotos generadas con IA desatan reacciones

A través de redes sociales, la también conocida como el “Bombón Asesino” compartió imágenes en las que aparece como si desfilara por la alfombra roja.

“Texturas, siluetas y actitud. La moda habla… y hoy grita ARTE”, escribió en la publicación, acompañada de fotografías creadas con IA.

En las imágenes, Ninel luce un vestido de alta costura en tonos claros, con detalles en morado, dorado, naranja y azul, además de los hashtags #MetGala2026 #FashionArt.

Opiniones divididas en redes

La publicación generó todo tipo de reacciones.

Algunos seguidores destacaron su apariencia, mientras que otros criticaron el uso de Inteligencia Artificial para simular su presencia en el evento.

“Pues mucha IA, pero se ve mejor que muchas que sí fueron”, “Cuando no te invitan, pero vas con IA”, “Se vale soñar”, “Mírala, pensé que era real”, son algunos de los comentarios.

Las críticas hacia Ninel Conde no se hicieron esperar luego de su publicación hecha con IA/IG: @ninelconde

¿Qué es la MET Gala?

La MET Gala es una exclusiva gala benéfica anual que financia el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Considerada el “Oscar de la moda”, marca la inauguración de la exposición anual del museo y se celebra el primer lunes de mayo.

Entre los invitados de este año a la MET Gala estuvo Bad Bunny/AP

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