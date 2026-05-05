¡Insólito! Exfigura de Liga MX da entrevista en pleno partido tras ser expulsado

Momento insólito se vivió en el futbol peruano con el reciente juego entre Universitario Deportes y Juan Pablo ll con la exfigura de Liga MX llamado Christian Cueva quien se llevó el protagonismo con su tempranera expulsión, antes del minuto 5, después de sus reclamos ante su inconformidad con el arbitraje.

¿Qué sucedió?

El exjugador del Toluca recibió la primera tarjeta amarilla por reclamar que el silbante no le había cobrado una falta en ataque que consideraba ser sancionada; sin embargo, al ver la respuesta contraria el futbolista subió de tonos sus reclamos y terminó por ver la segunda cartulina par ser echado.

Christian Cueva l CAPTURA

Sin embargo, eso no fue lo más insólito, posterior a su expulsión se encontró con el reportero de una de las más importantes cadenas del futbol sudamericano para quejarse y todo se escucho en medio del partido, esto mientas el juego seguía transcurriendo dentro del campo.

“Digan algo, Gustavo (nombre del periodista), digan algo”, indicó en primera instancia. “¡Esto es vergonzoso! Lo único que le dije es por qué no me cobra el foul allá. ¿Por qué viene acá y él querer ser el protagonista siempre?”, mientras el reportero escuchaba y lo miraba de frente y también intercambio algunas palabras.

Christian Cueva con reportero l CAPTURA

“No es la primera vez con él, ya van dos o tres veces, y después nosotros los jugadores somos los responsables de todo... Le dije ‘¿vas a ser siempre así?’, porque siempre que uno le pide algo, el hombre quiere ser protagonista, quiere hacer lo que quiere; sin embargo, nosotros siempre somos los perjudicados. En otro lado no pasa esto”

¿Cómo fue su paso en Liga MX?

Christian Cueva tuvo dos etapas principales en la Liga MX; su primera experiencia fue con el Toluca en el Apertura 2015 y posteriormente estuvo en los Tuzos del Pachuca, pese a ser una figura relevante y ser seleccionado por Perú no pudo levantar título en Liga MX.

Christian Cueva se fue EXPULSADO en ADC Juan Pablo II y en pleno partido se puso a EXPLICARLE AL PERIODISTA lo que había pasado.



Momentazo en Perú. 😅🇵🇪 pic.twitter.com/0FPfyEe9lh — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 4, 2026

Christian Cueva, durante un juego del Toluca | IMAGO7

Christian Cueva jugó en México, primero con Toluca, del 2016 al 2017, donde disputó un total de 49 partidos y anotó seis goles, con los Tuzos de Pachuca estuvo en 2020, época en donde solo disputó tres encuentros y no marcó goles con los Tuzos, para terminar su paso por el futbol mexicano.