Dueños del Atlante responden a polémica por su llegada a Liga MX: "No nos regalaron nada"

Atlante será nuevamente equipo de la Liga MX a partir del torneo de Apertura 2026, todo esto después de hacerse de la franquicia de Mazatlán, por lo que ocuparán su lugar después de varios años de ausencia en el máximo circuito del futbol mexicano.

Ante toda esta situación, ya han habido algunos aficionados que no están de acuerdo con la manera de 'ascender' de parte de los Potros de Hierro, pues desde hace años, ganar o perder la categoría es algo que está completamente desechado, pero los dueños del club tienen una respuesta sólida al respecto.

Escudo del Atlante en la Liga de Expansión | MEXSPORT

"No nos regalaron nada"

Los Escalante (Emilio y Emilio Jr.), fueron invitados en el programa Fox Sports Radio, donde se tocaron varios temas, de los cuales por supuesto resaltó el regreso de los Potros a la Primera División; los dirigentes del club azulgrana destacaron que aunque no lograron ascender de manera deportiva, sí tuvieron que cumplir con los requisitos que se les pidieron fuera de la cancha.

Yo fui muy puntual, y lo dije, que Atlante iba a regresar a Liga MX en el momento que pudiéramos hacerlo, ¿no? Lógicamente, hoy cambian las circunstancias, hoy no hay como antes que deportivamente llegabas a ascender, pero nosotros hicimos todo. Tenemos que hacerlo en números, finanzas, en todo, porque no nada más es lo deportivo, financieramente también lo tienes que hacer, lo tienes que estructurar

Emilio Escalante | IMAGO7

También destacó que, aunque realmente no tuvieron que ganar una Final de Ascenso o algo similar para regresar a la Primera División de México, el pasado reciente de su club los respalda con los resultados suficientes como para ser un equipo que pelea de nueva cuenta en lo más alto de los circuitos en el futbol mexicano.

Tuvimos 3 campeonatos, tuvimos un Campeón de Campeones, fuimos el equipo con más goles, con menos goles recibidos, en todas las Liguillas participamos, tuvimos 9 Semifinales. En fin, creo que los números ahí lo dicen, esta era la forma de llegar y tuvimos que buscarla, hubo la oportunidad, creo que no nos regalaron nada, llegamos como nosotros teníamos que llegar

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Emilio Escalante, presidente del Atlante y Emilio Escalante Jr, vicepresidente, platican en nuestra mesa sobre el regreso blaugrana a la Liga MX 🤯#FSRadioMX pic.twitter.com/pjmSHviKM5 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 4, 2026

El nuevo y mejorado proyecto de los Potros

El regreso a la Liga MX se está tomando con toda la seriedad posible, y prueba de ello es la decisión que han tomado en esta nueva etapa: traer de regreso a Miguel Herrera como su entrenador; no obstante, la dirigencia azulgrana también prepara algunas otras cosas como el Centro de Alto Rendimiento en el Ajusco. Otro de los detalles más relevantes, tiene que ver con que jugarán como locales en el nuevo Estadio Banorte.

El Atlante siempre se identificó con el Estadio Azulgrana, pero hoy también regresamos a casa porque el Atlante inició con los 3 equipos cuando se inaugura el Estadio Azteca. América, Atlante y Necaxa. Hoy para nosotros estamos contentos, muy agradecidos, porque, la verdad, también nos han dado muchas facilidades para poder regresar al Azteca y volver a tener esos 3 equipos