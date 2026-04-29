Atlante y el “Piojo”: la historia de amor que vuelve a Primera

Hay regresos que no necesitan explicación. Historias que no se enfrían con el paso del tiempo y que, cuando se reencuentran, parecen seguir exactamente donde se quedaron. La de Miguel Herrera y Atlante es una de ellas.

Este martes, los Potros de Hierro confirmaron lo que ya era un secreto a voces: Herrera será el director técnico en su nueva etapa en la Liga MX. Un movimiento que no solo responde a lo deportivo, sino también a lo emocional. Porque si alguien entiende lo que representa Atlante, es él.

Piojo Herrera en su etapa como DT del Atlante | MEXSPORT

El club azulgrana se prepara para su regreso al máximo circuito tras la adquisición de la franquicia de Mazatlán, y lo hace con una apuesta clara: identidad, historia y un rostro que ha sido parte de sus momentos más significativos.

No es casualidad.

Antes de convertirse en uno de los técnicos más reconocidos del fútbol mexicano, el “Piojo” fue un símbolo del Atlante. Durante la década de los 90 vivió tres etapas como jugador, y en ese recorrido fue parte del equipo campeón de la temporada 1992-93 bajo la dirección de Ricardo Antonio La Volpe, un título que lo unió para siempre con la institución.

Miguel Herrera, jugador del Atlante | MEXSPORT

Incluso su retiro como futbolista llegó vestido de azulgrana, cerrando un ciclo que, en realidad, nunca terminó.

Años más tarde, Atlante también fue el punto de partida de su carrera como entrenador. En 2002 debutó en Primera División desde el banquillo de los Potros, iniciando un camino que lo llevaría a dirigir a clubes como Monterrey, Veracruz, Tecos, Xolos y Tigres, además de la Selección Mexicana, con la que conquistó la Copa Oro en 2015. Su etapa más exitosa llegaría con América, donde sumó múltiples títulos y se consolidó como uno de los técnicos más ganadores en la historia del club.

Pero el vínculo con Atlante siempre se mantuvo intacto.

Hace un par de años, la institución le rindió un homenaje en el Estadio Ciudad de los Deportes, recordando su legado como jugador y entrenador. No fue un gesto aislado, sino la confirmación de que su historia con los Potros seguía viva.

Hoy, esa historia suma un nuevo capítulo.

Herrera vivirá su tercera etapa como DT con Atlante, ahora en un contexto completamente distinto: el regreso a Primera División. El reto es inmediato y exigente. El equipo no solo vuelve a la Liga MX, sino que lo hace con la intención de competir desde el primer torneo, el Apertura 2026.

El propio técnico lo dejó claro tras hacerse oficial su llegada: