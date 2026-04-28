¡Se acerca el Piojo! Atlante anunció la destitución de Ricardo Carbajal

Miguel Herrera está cada vez más cerca de ser el nuevo entrenador de Atlante. Pese a que aún falta para que se anuncie la llegada del estratega hoy el Piojo dio un paso adelante para tomar el cargo pues hoy se anunció la destitución de Ricardo Carbajal.

Carbajal se va tras quedar eliminado

Este domingo Atlante disputó su último partido en la Liga de Expansión. El equipo se despidió de la categoría plata tras dejar ir una ventaja de dos goles en la Serie ante Tepatitlán y, tras empatar en el global quedó eliminado por la posición en la tabla.

Ahora, tras quedar eliminado, el equipo está completamente enfocado en su regreso a la máxima categoría. Es por ello que, anunció la destitución de Ricardo Carbajal, abriendo espacio para la llegada de su futuro estratega, Miguel Herrera.

Ricardo Carbajal dejó de ser el entrenador de Atlante | IMAGO7

Carbajal al mando de Atlante

"El Club Atlante informa que Ricardo Carbajal ha concluido su etapa como director técnico de nuestra institución. Agradecemos profundamente su profesionalismo, compromiso y entrega durante el tiempo que estuvo al frente de nuestro equipo, así como el trabajo realizado en beneficio de estos colores y de nuestra afición", comentó el equipo en un comunicado.

Ricardo Carbajal deja a Atlante tras sólo haber estado al mando del equipo por sólo 18 partidos. En dichos encuentros sumó siete triunfos, cinco empates y seis derrotas. Su equipo terminó octavo en el Clausura 2026 y quedó eliminado en Cuartos de Final.

Ricardo Carbajal protesta acción contra Puebla | MEXSPORT

El futuro de Atlante

Ahora todo apunta a indicar que, Miguel Herrera asumirá el cargo del equipo para lo que será su regreso a la primera división tras 12 años de espera. El piojo así, será el primer DT que dirija a Atlante en la máxima categoría desde Pablo Marini.