Atlante define sus horarios para su regreso a Liga MX: Bienvenido al Viernes Botanero

Las transmisiones del tradicional Viernes Botanero tendrán un cambio importante de cara a los aficionados de la Liga MX. Tras la salida del Mazatlán de la Primera División, el Atlante será el equipo encargado de tomar su lugar, marcando así una nueva etapa en la pantalla de TV Azteca y generando expectativa entre los seguidores del futbol mexicano.

La despedida de Mazatlán de las cámaras del Viernes Botanero también significó el adiós simbólico de la Perla del Pacífico como sede habitual de estas transmisiones. Sin embargo, lejos de dejar un vacío, la llegada de los Potros de Hierro promete mantener el atractivo del horario con un equipo histórico que busca recuperar protagonismo.

Escudo del Atlante en la Liga de Expansión | MEXSPORT

Durante la presentación oficial del Atlante en TV Azteca, Emilio Escalante, presidente y dueño del club, expresó su entusiasmo por este regreso a la televisora, destacando la relevancia histórica que tiene esta alianza para la institución azulgrana.

El directivo subrayó que este movimiento representa una oportunidad clave para fortalecer la difusión del equipo. Además, reconoció el papel de TV Azteca en etapas anteriores del club, resaltando que el vínculo entre ambas partes tiene raíces profundas dentro del futbol mexicano.

Afición de Atlante en el Clausura 2014 de la Liga MX | IMAGO 7

Atlante y TV Azteca: una alianza con historia

Escalante recordó que el Atlante ya había tenido presencia en la televisora en el pasado, por lo que este regreso significa volver a una "casa" conocida. Asimismo, enfatizó que, en la actualidad, el club llega con una visión renovada y con el objetivo de conectar con nuevas audiencias gracias a una mayor exposición mediática.

El presidente también destacó que la afición debe sentirse ilusionada con esta nueva etapa, ya que la combinación entre tradición y alcance televisivo puede impulsar al equipo tanto dentro como fuera de la cancha.

Christian Martinoli en transmisión de la Liga MX | IMAGO 7

Christian Martinoli celebra la llegada del Atlante

Por su parte, el narrador Christian Martinoli no ocultó su entusiasmo ante la incorporación del Atlante al Viernes Botanero. El comentarista señaló que, para TV Azteca Deportes, sumar equipos con historia siempre representa un valor agregado para las transmisiones.

Martinoli recordó que en el pasado la televisora llegó a contar con varios equipos de Primera División, y que recuperar esa diversidad resulta positivo tanto para el espectáculo como para la audiencia. En su opinión, tener clubes con identidad fortalece la narrativa de cada partido.