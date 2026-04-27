Miguel Herrera, símbolo absoluto del Atlante que regresará al banquillo

La noticia de la llegada de Miguel 'Piojo' Herrera al Atlante resultó una bocanada de aire fresco en los Potros de Hierro, en busca de consolidar un proyecto en Primera División. El estratega mexicano no sólo ha sido uno de los más polémicos en los últimos años, sino que también es un símbolo absoluto del Equipo del Pueblo.

Miguel Herrera, el comienzo de la galopada

Pese a que la carrera como futbolista de Miguel Herrera comenzó en 1985 en Segunda División, su debut en el Máximo Circuito se produjo en 1988, con los Tecos. Después de su paso con el equipo de Guadalajara, el Piojo llegó a la Comarca Lagunera con Santos, pero fue con Atlante con quien se convirtió en leyenda.

Miguel Herrera, entrenador del Atlante | MEXSPORT

Con los Potros de Hierro, Herrera comenzó su carrera en 1989 y, aunque fue cedido varias veces, su corazón se hizo completamente de acero. Con El Equipo del Pueblo, el exjugador mexicano ganó el título de la Temporada 19992-93, siendo una pieza clave del equipo de Ricardo La Volpe.

Ya como entrenador del Atlante

Después de una carrera llena de polémicas, en la que se recuerda su patada a un aficionado de León como jugador del Atlante, Miguel Herrera dejó los botines y comenzó su carrera en el banquillo.

Miguel Herrera, jugador del Atlante | MEXSPORT

El Atlante recibió al Piojo con los brazos abiertos, quien no dejó de tener esa mata tan característica, aunque cambió el mullet por un corte al estilo Luis Miguel. Herrera inició como entrenador asistente, pero poco tiempo después dio el salto con El Equipo del Pueblo.

¿Cuándo llegará Miguel Herrera al Atlante?

Después de que se dio a conocer la salida de Mazatlán y el regreso del Atlante a la Liga MX, con información a Carlos Ponce de León, director general de RÉCORD, Miguel Herrera llegará al banquillo en el Apertura 2026.