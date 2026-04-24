¿Atlante contra América en el Azteca? Raúl Orvañanos adelanta posible debut

Raúl Orvañanos soltó una información que ya empieza a generar expectativa: el posible primer partido de Atlante sería nada menos que ante América en el Estadio Azteca.

Durante un programa de Fox Sports, el narrador comentó que recibió información sobre este enfrentamiento, aunque dejó claro que se trata de un trascendido.

“A ver si no me engañaron…”

Orvañanos compartió el dato con cautela, reconociendo que no hay confirmación oficial hasta el momento.

Caravana del Atlante en la Ciudad de México | Atlante FC

El primer partido es Atlante contra América, que se jugará en el Estadio Azteca… sí, sí, sí, me dijeron que eso, a ver si no me engañaron

De confirmarse, el partido tendría un ingrediente especial: el regreso de Atlante a un escenario icónico como el Azteca, además de enfrentar a uno de los clubes más mediáticos del país.

Afición de Atlante en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Por ahora, solo un rumor

Hasta el momento, ni la liga ni los clubes han hecho oficial este encuentro, por lo que la información debe tomarse como un adelanto no confirmado.

Sin embargo, el hecho de volver a ver a "Los Potros de Hierro", volver al Estadio Azteca, es algo que emociona y más si se trata de enfrentarse a un viejo rival como lo es el América, un duelo que no se ha presenciado en años.