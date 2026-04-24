Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Atlante contra América en el Azteca? Raúl Orvañanos adelanta posible debut

Raúl Orvañanos en su etapa por Fox Sports México | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:40 - 23 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El comentarista de Fox Sports reveló lo que sería uno de los duelos más llamativos, aunque aún sin confirmación oficial

Raúl Orvañanos soltó una información que ya empieza a generar expectativa: el posible primer partido de Atlante sería nada menos que ante América en el Estadio Azteca.

Durante un programa de Fox Sports, el narrador comentó que recibió información sobre este enfrentamiento, aunque dejó claro que se trata de un trascendido.

“A ver si no me engañaron…”

Orvañanos compartió el dato con cautela, reconociendo que no hay confirmación oficial hasta el momento.

Caravana del Atlante en la Ciudad de México | Atlante FC

El primer partido es Atlante contra América, que se jugará en el Estadio Azteca… sí, sí, sí, me dijeron que eso, a ver si no me engañaron

De confirmarse, el partido tendría un ingrediente especial: el regreso de Atlante a un escenario icónico como el Azteca, además de enfrentar a uno de los clubes más mediáticos del país.

Afición de Atlante en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Afición de Atlante en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Por ahora, solo un rumor

Hasta el momento, ni la liga ni los clubes han hecho oficial este encuentro, por lo que la información debe tomarse como un adelanto no confirmado.

Sin embargo, el hecho de volver a ver a "Los Potros de Hierro", volver al Estadio Azteca, es algo que emociona y más si se trata de enfrentarse a un viejo rival como lo es el América, un duelo que no se ha presenciado en años.

Alejandro Zendejas anotando el 2 a 3 para el América vía penal l MEXSPORT
Lo Último
01:31 ¡Más de uno por año! Cruz Azul tendrá su décimo técnico en la administración de Víctor Velázquez
00:40 Cuatro equipos, dos boletos: ¿Qué necesitan Atlas, Tigres, León y Xolos para entrar a la Liguilla?
00:00 'Chelito' Delgado quiere ver a Charly Rodríguez y Uriel Antuna en el futbol europeo
00:00 Portada RÉCORD 24 de abril de 2026
23:40 ¿Atlante contra América en el Azteca? Raúl Orvañanos adelanta posible debut
23:27 Larcamón quería dirigir otra Liguilla con Cruz Azul: "Merecíamos probar suerte"
23:19 Tuca Ferretti 'culpa' a la afición de Cruz Azul por las salidas de los DTs
22:42 Draft NFL: los grandes ganadores y los que quedaron a deber en la primera ronda
22:40 Decomisan más de 19 mil productos pirata del Mundial 2026 en el Centro Histórico de CDMX
22:39 Draft 2026: los mejores 10 picks de la Primera Ronda de la selección de la NFL