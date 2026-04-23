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Futbol

¿Por fin vuelve? Henry Martín entrena con América previo a la Jornada 17

Antes del juego contra los Diablos Rojos, el capitán americanistas lanzó un discurso motivacional a sus compañeros en el vestuario del Estadio Banorte
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 19:27 - 22 abril 2026
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El delantero de las Águilas realizó la practica al parejo de sus compañeros y da buenas señales de su recuperación

La "pesadilla" de lesiones que sufre el capitán de las Águilas parece estar llegando a su fin. Henry Martín, delantero del Club América, dio señales positivas de su recuperación al integrarse de lleno a los entrenamientos vespertinos del equipo tras la reciente victoria ante León.

Henry Martín | MEXSPORT

HENRY MARTÍN VUELVE A ENTRENAR

El atacante azulcrema fue captado por la cámara de RÉCORD realizando ejercicios con balón al mismo ritmo que sus compañeros, lo que marca un progreso significativo respecto a las semanas previas, donde se mantenía realizando trabajo diferenciado y alejado del grupo principal.

A pesar de las imágenes alentadoras, el cuerpo médico de Coapa mantiene la guardia alta. Dada la reincidencia de problemas físicos que ha sufrido el capitán durante esta temporada, el club ha optado por no apresurar el alta médica oficial para evitar cualquier recaída antes del cierre del torneo.

No obstante, el panorama luce favorable para este fin de semana. Henry Martín ya cumplió con el partido de suspensión que arrastraba tras los incidentes ante Toluca, por lo que reglamentariamente está habilitado para jugar.

La gran incógnita ahora es la convocatoria para la Jornada 17. André Jardine y su equipo de trabajo evaluarán en las próximas horas si la 'Bomba' está listo para aparecer en la banca el próximo sábado cuando América reciba al Atlas en el Estadio Banorte.

En caso de no recibir el alta médica, se tendría que postergar su regreso hasta el inicio de la Liguilla, priorizando un estado físico óptimo para la fase de eliminación directa.

Henry Martín en la CONCACAF Champions Cup | MEXSPORT

NUEVO RETO DE HENRY MARTÍN EN AMÉRICA

Más allá de lo físico, Henry Martín se enfrenta a un desafío deportivo importante. En las últimas victorias frente a Toluca y León, el América ha desplegado su mejor fútbol del semestre utilizando un esquema sin un "9" nominal, priorizando la movilidad y el dinamismo.

El capitán tendrá que demostrar que puede adaptarse rápidamente a este nuevo sistema que le ha dado resultados a Jardine o, en su defecto, obligar al técnico brasileño a ajustar el dibujo táctico para reincorporar a su referente de área titular de cara a la búsqueda del título.

Regresa Henry Martín | IMAGO7
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