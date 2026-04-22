¡Estilo retro! Filtran jersey de América para la temporada 2026-2027

Footy Headlines ha sacado a la luz el posible diseño de la nueva camiseta de local que el América vestirá durante la temporada 2026-2027. La equipación, fabricada por Adidas, se inspira fuertemente en los uniformes que el equipo utilizó a finales de la década de los noventa.

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Un diseño que evoca la nostalgia

La camiseta de local del Club América para 2026-27 presenta el tradicional color amarillo crema como base. El elemento más distintivo es una gran marca de agua del escudo del club que ocupa toda la parte frontal de la prenda, un detalle que recuerda directamente a las equipaciones usadas por las Águilas entre 1996 y 2000.

América vs León | IMAGO7

Tanto el logotipo de Adidas como el escudo del club se ubican en el centro del pecho, una disposición clásica. Las icónicas tres franjas de la marca alemana adornan los hombros en una secuencia de colores negro, rojo y negro.

Este enfoque de diseño, que utiliza un escudo en relieve a gran escala como patrón de fondo, es similar al estilo que se ha visto en la filtración de la camiseta del Chelsea para la misma temporada, aunque fabricada por Nike.

Donde más brilló fue el América: 1992-1997, 1998-2000, 2002-2004 y 2005-2007 | ESPECIAL

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