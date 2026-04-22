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Futbol

Alejandro Zendejas revela trabajo de penales en América tras triunfo clave rumbo a Liguilla

Alejandro Zendejas celebrando su gol de penal ante León l MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:40 - 22 abril 2026
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El mediocampista azulcrema destacó la confianza del cuerpo técnico y aseguró que los ensayan constantemente en entrenamientos

Alejandro Zendejas fue protagonista en el triunfo del América ante León, luego de convertir desde el manchón penal en un momento clave de cara a la Liguilla del Clausura 2026. El mediocampista no solo aseguró los tres puntos, sino que también dejó ver el trabajo que hay detrás de esas ejecuciones.

América vs León | IMAGO7

Zendejas confiesa práctica constante de penales

En entrevista para TUDN, Zendejas reveló que los penales no son improvisados en el conjunto dirigido por André Jardine, ya que forman parte del trabajo habitual en los entrenamientos. Además, destacó la confianza que recibió para ejecutar el disparo.

Los practicamos (penales), el cuerpo técnico y compañeros me dieron la confianza", dijo Zendejas, quien asumió la responsabilidad desde los 11 pasos en un momento determinante
Alejandro Zendejas anotando el 2 a 3 para el América vía penal l MEXSPORT

Se siente en mejor ritmo rumbo a la Liguilla

Más allá del gol, el jugador azulcrema también habló sobre su estado físico, dejando claro que poco a poco alcanza su mejor versión en la recta final del torneo.

Muy bien, ahora sí ya me siento agarrando ese ritmo; todavía unas cosas que tengo que afinar, pero estoy feliz de la manera que trabajo, de cómo el equipo está trabajando y el sábado se refleja más que nada
Alejandro Zendejas pateando un penal en el León contra América l MEXSPORT
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