Alejandro Zendejas descarta mal momento del equipo pese a la eliminación en Conca

América sufrió un nuevo fracaso. El equipo azulcrema se despidió de la Copa de Campeones de la CONCACAF tras caer 0-1 ante Nashville en el duelo de Vuelta de Cuartos de Final disputado en el Estadio Banorte. Sin embargo, pese al resultado, Alejandro Zendejas ha descartado que su equipo se encuentre en un mal momento.

El resultado representa otro episodio sin éxito para el conjunto de Coapa en el certamen regional. Desde la llegada del estratega brasileño, André Jardine, el equipo no ha logrado alcanzar la Final ni conquistar el título.

En su primera participación, América fue eliminado por Pachuca en Semifinales; posteriormente, en 2025, quedó fuera en Cuartos de Final frente a Cruz Azul, y en la presente edición repitió la misma instancia, ahora ante el conjunto de la MLS.

América vs Nashville | IMAGO7

Alejandro Zendejas reacciona tras la eliminación

Tras el encuentro, Alejandro Zendejas habló sobre el momento que atraviesa el equipo, descartando que se trate de una crisis futbolística, pese a la eliminación internacional.

"No fue lo que esperábamos, pero como dice todo el mundo, así es el futbol. Pensar esta noche, como podemos bajar esta situación en la que estamos. La verdad no se que decir, yo no creo que estamos en mal momento. El equipo ha cambiado demasiado, no es más excusa, pero son cosas nuestras que solo tenemos que afinar Y si, tratar de arreglar esto y meternos en la línea.

"Pero como dije al inicio, son cosas del futbol y toca a nosotros pensar en cómo sacar esto adelante. Nosotros sabíamos la semana que tenemos, no solamente esta sino lo que falta del semestre. Y ahora si, como dije, nos toca meternos a la liga y pelear el torneo de la liga".

Zendejas no jugará ante Chivas por lesión | MEXSPORT

Urgidos de un buen resultado

América ahora está enfocado en sacar un buen resultado este fin de semana. Con una racha de seis partidos sin conocer la victoria y marchando en séptimo lugar en la clasificatoria, las Águilas ya no pueden permitirse dejar ir más puntos.

El cuadro azulcrema ahora se deberá enfrentar a Toluca, en un partido clave para sus aspiraciones dentro del torneo local. En caso de no sacar un buen resultado podrían alejarse de los puestos de Liguilla.