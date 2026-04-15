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Futbol

América vs Nashville: Grito homofóbico detiene el partido en el Estadio Banorte

Daniel Estrada Navarrete 23:52 - 14 abril 2026
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El protocolo de la CONCACAF se hizo presente un par de veces en el Estadio Banorte

El grito ‘homofóbico’ se hizo presente nuevamente. En el duelo de Vuelta de Cuartos de Final entre América y Nashville, el árbitro central del juego detuvo el partido en dos ocasiones por el ‘grito prohibido’. A pesar de las reiteradas llamadas de atención del sonido local y de CONCACAF, la afición del Estadio Banorte no entendió y provocó el retraso del encuentro en dos ocasiones.

América Estadio Banorte | IMAGO7

Desde el primer tiempo, este grito ya se había escuchado en cierto sector de la grada. Sin embargo, era apenas una minoría la que lo entonaba. Pero para la segunda mitad, ya cuando América perdió el juego 0-1 ante Nashville, este acto se repitió en distintas ocasiones y con mayor intensidad, lo que provocó que se detuviera el juego.

La primera vez en que se detuvo el partido fue alrededor del minuto 60. Cuando Brian Schwake, arquero del equipo de la MLS, despejó tras un saque de meta, el grito se escuchó claro y fuerte. Tras esto, el árbitro central del juego le pidió a los futbolistas detener las acciones por unos minutos. Ante tal situación, ambos clubes entendieron y no hubo reproche alguno.

Cabe resaltar que previo a que esto sucediera, el sonido local ya había advertido que si seguían los gritos, el árbitro detendría el juego con riesgo de que se suspendiera. Sin embargo, cada que aparecía esta advertencia, la afiló que asistió al Estadio Banorte solo abucheaba y se reía.

Estadio Banorte | MEXSPORT

En la primera ocasión en la que se detuvo el juego, un mensaje de CONCACAF apareció en las pantallas, el cual advertía las acciones a tomarse en caso de que siguiera esto. Aún así, la fanaticada hizo caso omiso a esto y siguió con estas acciones.

“El árbitro ha detenido el partido por gritos discriminatorios. Si este comportamiento continúa, serás expulsado del estadio, el partido podría ser suspendido o abandonado y no habrá reembolsos. La discriminación no tiene lugar en el futbol”, se leía en las pantallas del estadio.

Aún con las advertencias y con la detención del juego, la afición no entendió y continuó con este grito. Por lo tanto, el árbitro central paró el juego por segunda ocasión en el minuto 85. Al reanudar, se agregaron siete minutos de compensación y en ese mismo lapso la gente del Estadio Banorte no detuvo este grito

América vs Nashville | IMAGO7
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