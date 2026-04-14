América lanza boletos para partido contra Toluca casi a mitad de precio con respecto al de Cruz Azul

Las Águilas del América vuelven al Estadio Banorte para enfrentar al Toluca, en su segundo juego de Liga MX en el remodelado Coloso de Santa de Úrsula y en donde el precio de los boletos se han llevado el protagonismo tras los elevados costos ante el Cruz Azul en la Jornada 14.

A través de la cuenta oficial del equipo de Coapa en redes sociales lanzó los costos en donde han reducido con respecto a lo vivido en el Clásico Joven a prácticamente la mitad de la cantidad en ciertas zonas y en esta ocasión habrá como promoción un 4x3 en lugares específicos.

Estos son las zonas para la adquisición de boletaje: Alto Norte ($400), Alto Sur ($400), 300 Preferente ($800), 300 Cabecera ($800), 100 Cabecera ($800), 100 Plus Norte ($1200), 100 Plus Sur ($1200), todas estas zona tendrán la promoción 4x3. Finalmente, Alto Lateral ($700), 300 lateral ($1000), 200 Plate ($1000) y Palcos Club ($1800).

Afición del América | IMAGO7

¿Cuáles fueron los precios en el Clásico Joven?

Los precios de las entradas más baratas estban por encima de los 600 pesos. Mientras que en las zonas más caras, el Premium A Chairman’s Club (la zona de hospitalidad de mayor lujo), es de más de nueve mil pesos. Franki, la boletera encargada, publicó los precios así; la más barata -en cabecera 600, 500 y 400- está en 683.52 pesos, ya con impuestos y cargos por servicios.

El mismo precio se repite para cabecera norte, de igual forma en los tres niveles; a pesar del precio, en ambas cabeceras ya hay zonas que en la página aparecen como agotadas. Mientras que Lateral 400 es la siguiente zona más barata, con un costo de 1,025.28, por los 1,594.88 pesos que cuesta cada una de las entradas en Preferente.

América vs Cruz Azul | IMAGO7

En las cabeceras en planta baja y en la sección de 100 Plus, así como en los Palcos, el precio por boleto varía entre los 2,050.56 y los 3,645.44. En Terraza hay boletos de 5,696 y otros de 9,113.60; este último se repite en la zona Premium A Chairman’s Club, mientras que en la Premium B y Premium A Tunnels, los costos están en 6,835.20 y 7,974.40, respectivamente.

Estadio Banorte Clásico Joven | IMAGO7

¿Cuál fue el costo para el duelo de Nashville en el Banorte?

Para el compromiso internacional los precios resultaron considerablemente accesibles. Las entradas van desde los 200 pesos en zona preferente hasta los mil 200 pesos en palcos club, con distintas opciones intermedias que oscilan entre los 250 y 500 pesos, además de promociones como el 4x3 en ciertas secciones.