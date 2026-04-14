Jardine y cuerpo técnico son homenajeados por sus 150 partidos con el América

André Jardine alcanzó la cifra histórica de los 150 partidos oficiales dirigiendo a las Águilas del América; el conjunto Azulcrema hizo un pequeña homenaje en las instalaciones de Coapa con la entrega de una camiseta conmemorativa con la cifra alcanzada.

En dicho momento también fueron reconocidos Paulo Víctor y Carlos Eduardo “Dudu” Bressane, miembros del cuerpo técnico del brasileño, así lo presumió la cuenta oficial del equipo a través de redes sociales: “150 partidos escribiendo historia de color Azulcrema. ¡Muchas felicidades, André, Paulo y Dudu!”.

150 partidos escribiendo historia de color Azulcrema 💙💛



¡Muchas felicidades, André, Paulo y Dudu! 👏 pic.twitter.com/dX5Rc696Iy — Club América (@ClubAmerica) April 14, 2026

¿Cuál es la marca de Jardine con los 150 partidos?

Los homenajeados alcanzaron los 150 partidos semanas atrás catapultando su marca con 78 victorias, 41 empates y 31 derrotas, además de lo más importante la cosecha de seis títulos desde su llegada en el Apertura 2023 después de una etapa difícil con Fernando 'Tano' Ortiz, con quien América se limitó solo a Semifinales.

André Jardine en celebración con Alejandro Zendejas en partido de América en la Liga MX | IMAGO 7

El brasileño arribó procedente del Atlético de San Luis, arribó a Coapa sin cartel que una institución como la azulcrema demanda, pero, en corto tiempo, se ha convertido en uno de los estrategas más laureados en la historia del americanismo.

André Jardine da indicaciones en el América vs Cruz Azul | IMAGO7

¿Cuáles son los logros de Jardine en el América?

Jardine fue presentado el 21 de junio del 2023 y 699 días después (hasta este 20 de mayo) el brasileño tiene seis campeonatos, tres trofeos de Liga MX , un Campeón de Campeones, una Supercopa MX y una Campeones Cup, concretando así el histórico ‘sextete’ azulcrema.

El primer título llegó en el mismo semestre de su llegada (Apertura 2023) donde, en la Final, vencieron a los Tigres de Robert Dante Siboldi; seis meses después, el Cruz Azul de Martín Rodrigo Anselmi fue la víctima de la décimo quinta estrella azulcrema.

Al ser bicampeón, América consiguió en automático el Campeón de Campeones, aún así, disputó un trofeo contra los Tigres ( donde se enfrentaron el campeón del Clausura 2023 y el cuadro azulcrema) disputado en junio de este año, la Campeones Cup llegó en septiembre (mes del Rosario), cuando América venció en penales al Columbus Crew, Campeón de la MLS.

André Jardine llega a 150 partidos con América | IMAGO7