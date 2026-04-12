Jardine considera que América está "vivísimo" en el Clausura 2026 tras empatar contra Cruz Azul

Tienen mucha vida. Luego del empate en el Clásico Joven, André Jardine, director técnico de América, señaló que su equipo está “vivísimo” en el Clausura 2026. De igual manera, de cara a una semana importante en la que afrontan CONCACAF Champions Cup, el estratega brasileño dijo que están conscientes de la relevancia de estos próximos dos duelos ante Nashville y Toluca,

Actualmente, las Águilas se encuentran en séptimo lugar de la Tabla General con 19 puntos, empatado con varios equipos que están por debajo de ellos. Sin embargo, luego del resultado de este sábado, André recuperó sensaciones positivas, pues no haber perdido ante un equipo que se encuentra en la parte alta le da seguridad de pelear por el título.

América vs Cruz Azul | IMAGO7

Luego del juego de Jornada 14, André mencionó que su equipo está más vivo que nunca. Asimismo, mencionó que luego de lo visto hoy, no hay un claro favorito para ser campeón en este Clausura 2026. Por lo tanto, se sintió satisfecho por haber competido “de igual a igual” ante Cruz Azul.

“Bien. Al final me parece justo el marcador. Un Clásico parejo, equilibrado en chances, finalizaciones, remates, posesión y control. Sensaciones de que cuando enfrentas a este equipo que pelea por el título y juegas de igual a igual, terminando te das cuenta que estamos vivísimos en el torneo. En mi visión no hay equipo favorito al título, hay que avanzar entre los ocho porque ahí empieza un nuevo torneo por el título”, comentó.

A mitad de semana, América buscará su pase a Semifinales de Concachampions ante Nashville, mientras que el sábado jugará ante Toluca en busca de seguir en puestos de Liguilla. Ante este panorama, Jardine dijo que el equipo está consciente de lo que se viene, además de dejar en claro que el objetivo es estar dentro de los mejores cuatro en el torneo internacional.

América vs Cruz Azul | MEXSPORT

“Conscientes. Hicimos una junta y ya empezamos a vivir esta semana. Empezamos bien. Aunque no salimos con los tres puntos, da la sensación de que el equipo agarra confianza. Salimos de Nashville con un resultado que nos permitirá jugar sin desventaja, pero aún no concretamos el objetivo final que es el martes y luego pensé en Toluca. Ahora pensamos en Nashville, queremos atender este objetivo que es importante para todos, que es colocar a América entre los cuatro equipos en Concachampions”, agregó.

Sobre el regreso al Estadio Banorte, André no ocultó su felicidad al ver nuevamente a la afición de las Águilas en su casa. Sin embargo, se dijo un poco apenado por no haber conseguido los tres puntos.

“Con mucha emoción. Les dije a los jugadores que yo tenía este sueño de poder regresar a este estadio, ver a nuestra gente llenándolo, jugando un partido como este. Me siento muy feliz, a los jugadores les dio una inyección de ánimo, la cancha está impresionantemente buena. Hablamos de que es importante para la liga mexicana dar un salto de calidad y tener canchas como esta porque podremos exigir un juego bien jugado. Que pena que no brindamos una victoria, pero fue una gran partida”, sentenció.