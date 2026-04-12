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Futbol

Nicolás Larcamón descartó una lesión seria de Nicolás Ibáñez. : "Es un tema muscular en el gemelo"

Nico Ibáñez se tuvo que ir del partido de manera prematura | Imago7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 00:15 - 12 abril 2026
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El entrenado de La Máquina trató de calmar la preocupación de la afición celeste

El técnico fue claro al señalar que se trata de una molestia muscular en el gemelo, desmintiendo versiones que apuntaban a un problema mayor.

Nicolás Larcamón esperando el inicio del partido ante América | Imago7

Calma aficionados celestes

De Nico aparentemente sería una lesión muscular en el gemelo. A la espera de los estudios, nada ligamentario ni tendinoso. Trascendió que era una lesión más grave que la que aparentemente se dio
Lesión de Nicolás Ibáñez | IMAGO7

La lesión se produjo durante el llamado Clásico Joven, disputado en el estadio Banorte, en un encuentro que terminó en empate y que extendió a seis la racha de partidos sin conocer la victoria para el equipo.

Esa seguidilla de partidos sin ganar impacta. Lo que más nos incomodó fue lo que nos sacó ese sentí colectivo sobre nuestro desempeño y rendimiento en general. Hacía tres mees que no perdíamos y perder, luego perder a los cuatro días fue un golpe que nos resintió en la confianza general y nos bajó el rendimiento colectivo e individual
Nicolás Larcamón festejando el gol de Omar Campos en el partido | Imago7

Aún queda mucho por hacer

Finalmente, el técnico destacó que, más allá de este momento irregular, el equipo sigue bien posicionado en la tabla y con objetivos importantes por delante.

Fue un partido de alta exigencia, con mucho en juego, pero es una tónica que han atravesado todos los equipos que están en doble competencia. Si bien eso no nos conforma para nada, le decía a los jugadores que debemos ir en la mejora de rendimiento para reencauzar el rumbo y para cerrar de la mejora manera la fase regular
Lesión de Nicolás Ibáñez | MEXSPORT
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