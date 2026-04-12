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Futbol

¡Alarmas encendidas! Nico Ibáñez sufre importante lesión durante el Clásico Joven

Nicolás Ibáñez | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 23:02 - 11 abril 2026
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El delantero de La Máquina sufrió una lesión sin contacto y sale en camilla del terreno de juego

Se encendieron las alarmas en La Noria. Nicolás Ibáñez salió lesionado durante el Clásico Joven.

Lesión de Nicolás Ibáñez | IMAGO7

LESIÓN QUE PREOCUPA

El delantero cementero se lastimó solo al intentar correr dentro del área.

De inmediato, el cuerpo médico ingresó al terreno de juego para atenderlo, mientras el jugador, visiblemente afectado, se tocaba la cabeza en señal de frustración por el dolor.

Charly Rodríguez fue uno de los primeros en acercarse y no dudó en pedir el cambio al cuerpo técnico, haciendo señas claras de que la molestia se encontraba en el tobillo. Incluso gesticuló lo que podría tratarse de un desgarro.

La escena generó mayor inquietud cuando el arquero azulcrema Rodolfo Cota también se aproximó para auxiliar y, con gestos, indicó una posible lesión de tobillo.

La jugada ocurrió al minuto 34, cuando Ibáñez se dejó caer sobre el césped incapaz de continuar.

Lesión de Nicolás Ibáñez | IMAGO7

El cambio fue inmediato y en su lugar ingresó Gabriel Fernández.

SE ESPERA PARTE MÉDICO

El cuerpo médico ayudó al atacante a incorporarse y llevarlo hasta la banca, ya que no podía apoyar el pie y tuvo que retirarse cojeando, evidenciando la gravedad de la situación.

Hasta el momento, Cruz Azul no ha emitido un parte médico oficial, pero la imagen y la reacción del jugador dejan ver que no se trata de una lesión menor.

Lesión de Nicolás Ibáñez | MEXSPORT
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