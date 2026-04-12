¿Se llenó? Decenas de autos ingresaron al Estadio Banorte pese a costo elevado del estacionamiento

El regreso del Club América al Estadio Azteca para el Clásico Joven contra Cruz Azul no estuvo exento de polémica, especialmente en lo que respecta al bolsillo de los asistentes. A pesar de las constantes quejas en redes sociales por el incremento en los precios, la afición azulcrema registró una alta afluencia en el inmueble este sábado.

Estacionamiento del Azteca | RÉCORD

PRECIOS RÉCORD

Días antes del encuentro, la boletera encargada del ahora denominado Estadio Banorte anunció que el costo por lugar de estacionamiento sería de 1,300 pesos por automóvil. Esta cifra generó un rechazo inmediato entre los seguidores, quienes compararon el monto con el costo de los mismos boletos para el partido.

Además del aumento en el precio, el sistema de acceso sufrió una modificación importante:

Venta exclusiva en línea: Ya no es posible realizar el pago en las puertas del estadio.

Acceso mediante QR: Los usuarios deben presentar obligatoriamente un código digital adquirido previamente vía web.

Reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

BUENA RESPUESTA DE LA AFICIÓN

Aun con las críticas por la logística y el costo, las zonas de aparcamiento del Coloso de Santa Úrsula lucieron con una ocupación considerable desde horas antes del inicio del partido. La importancia del encuentro ante el conjunto celeste parece haber pesado más que el descontento por las tarifas.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el precio de 1,300 pesos se mantendrá como una tarifa fija para el resto del torneo o si se trató de un ajuste excepcional debido a la alta demanda que genera un partido de esta categoría.