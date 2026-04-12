Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Raúl Jiménez firma playera del América tras caer en Anfield

CAPTURA DE PANTALLA
Aldo Martínez
Aldo Martínez 18:22 - 11 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero del Fulham atendió a un fan con la playera de su ex equipo

Los mexicanos y aficionados del América aparecen en todo el mundo. Luego de caer 2-0 ante el Liverpool, Raúl Jiménez, jugador del Fulham, fue despedido de una manera inesperada, pues al finalizar el duelo, el delantero firmó a un fanatico una playera del equipo de Coapa.

Raúl Jiménez llegando a Craven Cottage | X: @FulhamFC
Raúl Jiménez llegando a Craven Cottage | X: @FulhamFC

No olvidan a Raúl

Tras un duelo sumamente bravo entre Liverpool y el Fulham, en el que el mexicano poco y nada pudo hacer durante los 85 minutos que disputó, la afición fue la que se robó las pantallas.

Paul Delgadillo con Raúl Jiménez | IMAGO7

Tras finalizar el partido, un seguidor llamó la atención de Raúl, no solo por el apoyo dado durante el juego, sino que también por portar la inconfundible playera amarilla de las Águilas del América.

Raúl Jiménez no dudó ni un momento en acercarse a hacer la firma, que si bien se le vio cabizbajo por la derrota, en todo momento se vio en disposición con los seguidores que buscaron una firma o una foto con el de Tepeji.

¿Cómo marcha el cierre de temporada para Raúl?

El delantero de la Selección Mexicana y del Fulham cierra una de sus temporadas más efectivas, que si bien no está siendo la más goleadora, el ‘7’ del equipo de la Premier League ha colaborado en diversas ocasiones con gol o asistencia en los partidos de su equipo.

Raúl Jiménez, jugador mexicano, en el Fulham | AP

En la temporada 25/26 Raúl suma un total de 10 goles y ha colaborado con tres asistencia en la Premier, Copa de Inglaterra y en la FA Cup. Por su parte, con la Selección Mexicana durante los juegos amistosos previo a la Copa del Mundo, Raúl marcó sólo dos goles, uno ante Corea del Sur y otro ante Paraguay.

Con solo seis juegos restantes en la temporada, el Fulham buscará meterse en puestos de competencias europeas, sin embargo, esto no será tarea fácil, ya que con cuatro puntos de distancia y con seis equipos en la lucha, el mexicano y su equipo tendrán que cerrar de la mejor manera.

Raúl Jiménez en el duelo contra Burnley I AP
Lo Último
18:59 Toni Kroos manda contundente mensaje al Madrid: ‘El Bayern no mantiene su nivel en la vuelta’
18:40 El Metro CDMX seguirá siendo un caos: esto es lo que viene para los usuarios
18:38 Búfalo Aguirre anota su primer gol con Tigres en Liga MX
18:25 ¿Regresa Messi al Barcelona? Deco rompe el silencio ante rumores
18:22 Raúl Jiménez firma playera del América tras caer en Anfield
18:19 ¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Atlético San Luis de la Jornada 14?
18:09 Tensión en el Barcelona vs Espanyol: Gavi protagoniza enfrentamientos y celebración polémica
17:43 VIDEO: Aparatoso accidente provoca tráiler en Calzada Ignacio Zaragoza
17:40 Alcaraz vs Sinner: una final en Monte-Carlo marcada por la igualdad total
17:31 VIDEO: Hombre provoca incendio en vagón de la Línea B del Metro CDMX