Raúl Jiménez firma playera del América tras caer en Anfield

Los mexicanos y aficionados del América aparecen en todo el mundo. Luego de caer 2-0 ante el Liverpool, Raúl Jiménez, jugador del Fulham, fue despedido de una manera inesperada, pues al finalizar el duelo, el delantero firmó a un fanatico una playera del equipo de Coapa.

Raúl Jiménez llegando a Craven Cottage | X: @FulhamFC

No olvidan a Raúl

Tras un duelo sumamente bravo entre Liverpool y el Fulham, en el que el mexicano poco y nada pudo hacer durante los 85 minutos que disputó, la afición fue la que se robó las pantallas.

Paul Delgadillo con Raúl Jiménez | IMAGO7

Tras finalizar el partido, un seguidor llamó la atención de Raúl, no solo por el apoyo dado durante el juego, sino que también por portar la inconfundible playera amarilla de las Águilas del América.

Raúl Jiménez no dudó ni un momento en acercarse a hacer la firma, que si bien se le vio cabizbajo por la derrota, en todo momento se vio en disposición con los seguidores que buscaron una firma o una foto con el de Tepeji.

¿Cómo marcha el cierre de temporada para Raúl?

El delantero de la Selección Mexicana y del Fulham cierra una de sus temporadas más efectivas, que si bien no está siendo la más goleadora, el ‘7’ del equipo de la Premier League ha colaborado en diversas ocasiones con gol o asistencia en los partidos de su equipo.

Raúl Jiménez, jugador mexicano, en el Fulham | AP

En la temporada 25/26 Raúl suma un total de 10 goles y ha colaborado con tres asistencia en la Premier, Copa de Inglaterra y en la FA Cup. Por su parte, con la Selección Mexicana durante los juegos amistosos previo a la Copa del Mundo, Raúl marcó sólo dos goles, uno ante Corea del Sur y otro ante Paraguay.

Con solo seis juegos restantes en la temporada, el Fulham buscará meterse en puestos de competencias europeas, sin embargo, esto no será tarea fácil, ya que con cuatro puntos de distancia y con seis equipos en la lucha, el mexicano y su equipo tendrán que cerrar de la mejor manera.