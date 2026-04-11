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Futbol

Fulham cae ante el Liverpool en Anfield; Raúl Jiménez ingresó de cambio

Mohamed Salah ante Fulham l AP
Ramiro Pérez Vásquez 12:38 - 11 abril 2026
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El delantero mexicano entró al minuto 81 en sustitución de Rodrigo Muniz

Despertó el Liverpool después de una seguidilla de partidos adversos, el conjunto de Arne Slot respiró tras quedarse con la victoria ante el Fulham que poco pudo mostrar en Anfield dentro de la Jornada 32 de la Premier League.

Los locales empezarían con el acecho en los primeros minutos; al minuto 11 Cody Gakpo ponía la primera de gran peligro en la puerta de Los Cottagers, el esférico se iba elevado tras derechazo del neerlandés, tan solo segundos después Mohamed Salah también avisaba.

Antes del cuarto de hora una manta se hacía presente en las tribunas en la que se protestaba el alza de los precios de los boletos en Anfield. En el 27’ Cody Gakpo era pillado en fuera de juego; Andy Robertson intentaba un pase a profundidad.

Mohamed Salah con Iwobi l AP

¿Cómo se abrió el marcador? 

Minutos después Alex Iwobi sacaba izquierdazo que ponía a exigir a Giorgi Mamardashvili; sin embargo, al 36’ Rio Ngumoha anotaba con un excelso gol que incluyó una comba para poner el esférico pegado al palo izquierdo de Bernd Leno.

Y al 40’ el Liverpool sentenciaba el partido con Mohamed Salah que sacaba zurdazo y como una calca del primer gol: pero ahora recargado por la derecha mandó el esférico pegado al segundo palo de Bernd Leno que se estiraba pero no podía salvar su marco.

Liverpool ante Fulham en Anfield l X:LFC

Para la segunda parte, Fulham buscaba despertar y en una de las primeras buscaban la profundidad desde los botines de Emile Smith Rowe que cedía para Susi Lukic pero el banderín del asistente se hacía presente por fuera de juego.

Al 62’ Rodrigo Muniz conectaba cabezazo que era rechazado y el Fulham mandaba esbozos de querer recortar distancias. Ahora era Harry Wilson quien sacaba zurdazo desde fuera del área y el esférico se iba por un costado tras un saque de esquina.

Liverpool vence al Fulham l AP

Los minutos de Raúl Jiménez 

Finalmente, al 81’ Raúl Jiménez entraría para el tramo final en sustitución de Rodrigo Muniz para lograr aparecer en un par de acciones; al 85’ sacaba zurdazo desde fuera del área que era rechazod y luego un derechazo que se iba ligeramente desviado. Sin más movimiento en el marcador Liverpool se quedó con el 2-0.

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