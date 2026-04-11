Caso Omar 'N' entra a etapa clave; Fiscalía prepara acusación

La Fiscalía del Estado se encuentra en la etapa final de la investigación complementaria en contra del exfutbolista Omar 'N', cuyo plazo legal está próximo a vencer la siguiente semana.

Con ello, el proceso entrará en una fase clave, en la que se definirá el rumbo del caso que ha seguido su curso desde la detención del exjugador, ocurrida el 4 de octubre de 2025.

Omar N | MEXSPORT

¿Qué dijo el Fiscal del Estado?

El Fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, informó que la dependencia ya se prepara para presentar la acusación formal ante la autoridad judicial, una vez que concluya esta etapa del procedimiento.

Explicó que posteriormente se dará paso a la fase intermedia, en la cual se revisarán y depurarán las pruebas que serán consideradas en un eventual juicio.

"Estamos próximos al cierre precisamente de la investigación complementaria. Bueno, la parte que sigue es la etapa intermedia, es presentar la acusación y desahogar la audiencia, el sistema intermedio, para la depuración de pruebas", señaló.

Durante este periodo, tanto la defensa del imputado como la representación legal de las víctimas han continuado integrando elementos al expediente, lo que forma parte del proceso para fortalecer sus respectivos argumentos antes de la siguiente fase.

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Aún deben esperar

En ese sentido, el fiscal detalló que, si bien la Fiscalía ya cuenta con lo necesario para formular la acusación, aún deben esperar a que las otras partes determinen si solicitarán una prórroga para ampliar el tiempo de investigación.

"Tanto de la defensa como de la asesoría legal, las víctimas han estado ofreciendo una serie o acortando una serie de datos de prueba que, nosotros estamos listos para presentar ya nuestra acusación, sin embargo, tenemos que esperar si por parte de la asesoría o incluso de la defensa solicitan alguna ampliación del término", concluyó.