¿Olvidaste tu contraseña del SAT? Así puedes recuperarla desde tu celular

Si olvidaste tu contraseña del SAT en plena temporada de declaración anual, no entres en pánico. El Servicio de Administración Tributaria habilitó opciones digitales que permiten recuperar o actualizar la clave de acceso directamente desde tu celular, sin necesidad de acudir a oficinas, lo que facilita el proceso y evita retrasos en trámites importantes como la presentación de declaraciones o la consulta de información fiscal.

Perder el acceso a tu cuenta puede convertirse en un problema serio, especialmente en fechas clave, por lo que estas herramientas digitales buscan agilizar el proceso y permitir que los contribuyentes resuelvan todo desde casa en cuestión de minutos, siempre y cuando sigan correctamente los pasos y cumplan con los requisitos solicitados.

El Servicio de Administración Tributaria habilitó opciones digitales que permiten recuperar la clave / Redes Sociales

Recupera tu contraseña con SAT ID

Una de las formas más rápidas de recuperar tu contraseña es a través de la plataforma SAT ID, que funciona completamente en línea y requiere un dispositivo con cámara, como celular, tableta o computadora. El proceso es sencillo, pero requiere atención en cada paso para evitar rechazos.

Para iniciar, debes ingresar al portal oficial, capturar tu RFC y un correo electrónico activo, además de adjuntar fotografías claras de tu identificación oficial por ambos lados. Posteriormente, tendrás que grabar un video corto repitiendo una frase que indique el sistema y realizar tu firma directamente en la pantalla del dispositivo.

Una vez completado el proceso, el sistema generará un folio de seguimiento y el SAT podrá tardar hasta cinco días hábiles en validar la información. Tras la aprobación, recibirás un enlace por correo electrónico o SMS para crear tu nueva contraseña.

Ya no es necesario acudir a las oficinas del SAT para recuperar la contraseña / Especial

También puedes hacerlo con SAT Móvil

Otra alternativa es utilizar la aplicación SAT Móvil, diseñada específicamente para realizar este tipo de trámites desde el celular de manera más práctica. El procedimiento es similar, pero se realiza directamente desde la app, lo que facilita la navegación para muchos usuarios.

Primero debes descargar la aplicación desde App Store o Google Play, ingresar tus datos personales como RFC, correo electrónico y número de celular, y subir tu identificación oficial vigente. Después, tendrás que realizar una verificación facial mediante video y firmar digitalmente dentro de la app.

Al finalizar, recibirás un enlace que te permitirá generar una nueva contraseña, una vez que el sistema valide tu identidad.

Con cualquier dispositivo móvil con cámara será suficiente para realizar el trámite en línea / Especial

Evita errores y rechazos

Aunque el proceso es rápido, es importante seguir algunas recomendaciones para evitar que tu solicitud sea rechazada, ya que esto implicaría tener que iniciar nuevamente todo el trámite.

Asegúrate de grabar el video en un lugar bien iluminado, evitar ruidos o interrupciones, mantener tu rostro visible en todo momento y verificar que tu identificación esté vigente. También es clave revisar que el correo electrónico esté correctamente escrito, ya que ahí recibirás el enlace para recuperar el acceso.

Recuperar tu contraseña del SAT ya no es un trámite complicado ni requiere largas filas. Con estas herramientas digitales, puedes hacerlo desde tu celular en pocos minutos, siempre y cuando sigas correctamente cada paso.