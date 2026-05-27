¡Maneja con precaución! Ahora Guardia Nacional podría multarte por estas razones

Los automovilistas que circulen por carreteras federales en México deberán manejar con mayor cuidado y prestar atención a las nuevas disposiciones viales, ya que la Guardia Nacional ahora tendrá facultades oficiales para imponer multas de tránsito y aplicar sanciones directamente en caminos y puentes de jurisdicción federal.

La medida entró en vigor desde el pasado 25 de mayo de 2026, luego de la publicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, y contempla multas económicas que podrían alcanzar más de cinco mil pesos dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Con estas nuevas atribuciones, los elementos de la Guardia Nacional podrán intervenir directamente en faltas relacionadas con tránsito, seguridad vial, condiciones mecánicas de vehículos y hasta conductas agresivas contra la autoridad.

La Guardia Nacional ahora tendrá facultades oficiales para imponer multas de tránsito / FB: @GUARDIA.NACIONAL.MX

¿De cuánto serán las multas?

Las sanciones económicas estarán calculadas con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que el monto dependerá de la infracción y de la UMA vigente durante el año.

Entre las sanciones más comunes se encuentran: Multas de 40 a 50 UMAs por ignorar señales de tránsito o desobedecer instrucciones de la Guardia Nacional.

Multas de 20 a 30 UMAs por circular con vehículos en mal estado físico o mecánico.

Multas de 10 a 20 UMAs por no colocar medidas de seguridad en caso de emergencia o falla mecánica.

Tomando como ejemplo una UMA de 108.57 pesos para 2026, algunas sanciones podrían quedar aproximadamente así: 40 UMAs: 4 mil 342 pesos

50 UMAs: 5 mil 428 pesos

Las multas económicas podrían alcanzar más de cinco mil pesos / FB: @GUARDIA.NACIONAL.MX

Es decir, una simple infracción podría representar un fuerte golpe al bolsillo de los conductores.

¿Por qué razones te podrá multar la Guardia Nacional?

Las nuevas disposiciones establecen varias conductas que podrán ser sancionadas directamente por la autoridad federal en carreteras.

Entre las principales razones destacan: No respetar señales, indicaciones o ademanes de los elementos de la Guardia Nacional.

Circular con llantas desgastadas, frenos defectuosos o vehículos en malas condiciones.

No portar licencia, tarjeta de circulación o documentos obligatorios.

Conducir sin placas vigentes o sin engomado.

Negarse a realizar pruebas de alcohol o drogas.

Estacionarse en acotamientos sin justificación.

Transportar carga sin protección adecuada.

Exceder dimensiones o peso permitidos.

No llevar bitácora de servicio en transporte federal.

Insultar, amenazar o agredir a la autoridad durante una revisión.

Además, la normativa también contempla sanciones para peatones que no respeten indicaciones de tránsito en vías federales, aunque en esos casos las medidas serían únicamente amonestaciones verbales.

Las multas podrían ser por faltas de tránsito, seguridad vial y condiciones mecánicas de vehículos / FB: @GUARDIA.NACIONAL.MX

Así puedes evitar una multa

Las autoridades recomendaron a los conductores mantener toda su documentación en regla y revisar constantemente las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir a carretera.

También pidieron: Respetar límites y señales de tránsito.

No manejar bajo efectos de alcohol o sustancias.

Evitar discusiones con autoridades.

No sobrecargar vehículos.

Portar siempre licencia y tarjeta de circulación vigente.

La cooperación durante revisiones será clave para evitar problemas mayores durante operativos en carreteras federales. Por ahora, las nuevas reglas ya están en vigor y aplican en todos los caminos y puentes de jurisdicción federal del país.