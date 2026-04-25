¿Te ofrecen trabajo fácil? Podría ser fraude, advierte la Guardia Nacional en México

La Guardia Nacional emitió una alerta preventiva ante el incremento de fraudes relacionados con falsas ofertas de empleo en México, una modalidad que se ha expandido principalmente en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

De acuerdo con la corporación, estos engaños aprovechan la necesidad de trabajo de las personas para ofrecer vacantes con condiciones atractivas, pero que en realidad buscan obtener datos personales, bancarios o dinero de las víctimas.

Los estafadores utilizan redes sociales y mensajería para contactar a posibles víctimas. / iStock

¿Cómo operan los fraudes con ofertas de empleo falsas?

Las autoridades explican que los delincuentes suelen iniciar contacto mediante: Mensajes de WhatsApp o SMS

Publicaciones en redes sociales

Correos electrónicos no verificados

En estos mensajes se ofrecen supuestos empleos con: Sueldos altos

Contratación inmediata

Poca o nula experiencia requerida Sin embargo, al avanzar el contacto, las víctimas son presionadas para compartir datos personales, realizar depósitos o pagar supuestos trámites.

Las falsas vacantes prometen sueldos altos y contratación inmediata para engañar a usuarios. / iStock

¿Qué recomienda la Guardia Nacional para evitar caer en estas estafas?

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones básicas para prevenir ser víctima de este tipo de fraude: No compartir información personal o financiera

Verificar siempre la identidad de la empresa

Desconfiar de ofertas “demasiado buenas para ser verdad”

No abrir enlaces sospechosos

Activar verificación en dos pasos en redes y apps Además, se recordó que cualquier denuncia puede realizarse al número 088, donde la atención es confidencial.

Autoridades recomiendan no compartir datos personales ante ofertas laborales sospechosas. / iStock

Aumento de estafas laborales en México

De acuerdo con reportes de seguridad cibernética, las estafas de empleo han ido en aumento en redes sociales, donde los delincuentes aprovechan la alta demanda laboral.

Especialistas en ciberseguridad señalan que este tipo de fraudes se han vuelto más sofisticados, incluso utilizando el nombre de empresas reconocidas para ganar confianza.

Los fraudes de empleo buscan obtener información bancaria o dinero de las víctimas. / iStock