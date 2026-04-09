Spoofing: la estafa silenciosa que puede vaciar tu cuenta en segundos

El spoofing se ha convertido en una de las amenazas digitales más peligrosas para los usuarios de servicios financieros. A diferencia de otros fraudes más evidentes, este método engaña incluso a personas precavidas al hacerles creer que están interactuando con su banco, una institución oficial o un contacto de confianza.

El spoofing es una de las formas más sofisticadas de fraude digital en la actualidad. / iStock

¿Qué es el spoofing y por qué es tan peligroso?

El spoofing es una técnica de fraude basada en la suplantación de identidad, en la que los delincuentes falsifican datos como números telefónicos, correos electrónicos o páginas web para parecer una fuente legítima.

Esto significa que, cuando recibes una llamada o mensaje, lo que ves en pantalla puede no ser real. Por ejemplo, un número puede aparecer como si fuera de tu banco, aunque en realidad provenga de un estafador.

El objetivo es claro: generar confianza para obtener información sensible como contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios, y así acceder a tu dinero.

El spoofing permite a los delincuentes suplantar números y correos para parecer fuentes confiables. / FREEPIK

Así operan los fraudes con spoofing

Los ciberdelincuentes utilizan tecnología para manipular la información que aparece en tu dispositivo y hacer que todo parezca legítimo.

Entre las formas más comunes están: Llamadas falsas (vishing): simulan ser del banco y alertan sobre movimientos sospechosos.

Mensajes SMS o WhatsApp: incluyen enlaces o instrucciones urgentes.

Correos electrónicos o sitios web clonados: imitan plataformas oficiales. En muchos casos, los atacantes combinan estas tácticas con ingeniería social, es decir, presionan a la víctima para que actúe rápido sin verificar la información.

Una llamada que parece de tu banco podría ser en realidad un intento de fraude. / iStock

¿Por qué este fraude va en aumento en México?

El crecimiento del uso de apps bancarias, pagos digitales y la exposición de datos personales ha facilitado que estos ataques sean más frecuentes y sofisticados.

Además, especialistas advierten que los fraudes digitales en el país han evolucionado hacia esquemas más personalizados, donde los delincuentes utilizan información real de las víctimas para hacer el engaño más creíble.

Esto provoca que el spoofing ya no parezca un intento de fraude, sino una comunicación cotidiana.

¿Cómo evitar caer en spoofing?

Autoridades financieras y bancos coinciden en que la prevención es clave. Algunas recomendaciones básicas son: No compartir contraseñas, NIP o códigos por llamada o mensaje.

Verificar directamente con el banco desde su app oficial o sucursal.

Desconfiar de mensajes urgentes o alarmistas.

No dar clic en enlaces sospechosos. La regla más importante: si algo parece urgente o demasiado real, vale la pena detenerse y confirmar.