Estafa de las canicas en México: cómo funciona y cómo no caer en el fraude callejero
En ciudades de México, autoridades y ciudadanos han alertado sobre una creciente estafa callejera conocida como la estafa del juego de canicas, que ocurre a plena luz del día en plazas, ferias, centros comerciales y zonas de alta concurrencia. Este engaño ha generado pérdidas económicas significativas a personas que, atraídas por premios llamativos, terminan pagando decenas de miles de pesos sin obtener nada a cambio.
¿Qué es la estafa de las canicas y cómo te involucra?
La estafa del juego de canicas es un método de fraude callejero en el que personas desconocidas instalan puestos informales con tableros y canicas en la vía pública o estacionamientos, atractivos visuales y ofertas de “premios fáciles”. Los organizadores prometen teléfonos de alta gama, pantallas de gran formato, motocicletas o dinero en efectivo si se alcanzan determinados puntos en el juego.
¿Cómo funcionan realmente estos juegos?
Tiros iniciales “gratuitos”: Las personas son abordadas y se les ofrecen uno o dos lanzamientos sin costo para generar confianza.
Promesa de premios: Exhiben objetos de alto valor para hacer creer que hay un incentivo real.
Reglas confusas o cambiantes: Las reglas no son claras, y muchas veces se manipula el marcaje de puntos o las condiciones de victoria.
Pago por turno: Una vez iniciado el juego, se exige pagar por turno adicional, con tarifas que pueden escalar rápidamente.
Presión y seguimiento: Operadores o cómplices pueden insistir, presionar o incluso intimidar para que la persona continúe apostando.
Señales claras de una posible estafa de canicas
Personas que te abordan en estacionamientos o entradas de centros comerciales con invitaciones informales.
Promesas de premios de alto valor por alcanzar metas ambiguas de puntos.
Tableros improvisados, reglas mal explicadas y premios en cajas vacías o rellenas con objetos sin valor.
Cobro inesperado de dinero por cada intento adicional y cambios constantes en las condiciones del juego
Recomendaciones para no caer en esta estafa
Desconfía de juegos de azar informales en la vía pública o en espacios no regulados.
No aceptes invitaciones a participar sin entender con claridad las reglas.
Evita pagar dinero para continuar un juego que no tiene permisos oficiales ni transparencia.
No compartas datos personales o bancarios con desconocidos en la calle.
Si identificas estos puestos o dinámicas sospechosas, repórtalos a las autoridades locales de seguridad.
Comparte la información con familiares y amigos para prevenir que otros caigan en la misma trampa.