Estafa de las canicas en México: cómo funciona y cómo no caer en el fraude callejero

En ciudades de México, autoridades y ciudadanos han alertado sobre una creciente estafa callejera conocida como la estafa del juego de canicas, que ocurre a plena luz del día en plazas, ferias, centros comerciales y zonas de alta concurrencia. Este engaño ha generado pérdidas económicas significativas a personas que, atraídas por premios llamativos, terminan pagando decenas de miles de pesos sin obtener nada a cambio.

Autoridades y ciudadanos han alertado sobre una creciente estafa callejera conocida como la estafa del juego de canicas. / iStock

¿Qué es la estafa de las canicas y cómo te involucra?

La estafa del juego de canicas es un método de fraude callejero en el que personas desconocidas instalan puestos informales con tableros y canicas en la vía pública o estacionamientos, atractivos visuales y ofertas de “premios fáciles”. Los organizadores prometen teléfonos de alta gama, pantallas de gran formato, motocicletas o dinero en efectivo si se alcanzan determinados puntos en el juego.

Autoridades alertan a la ciudadanía sobre este tipo de engaños en espacios públicos. / iStock

¿Cómo funcionan realmente estos juegos?

Tiros iniciales “gratuitos” : Las personas son abordadas y se les ofrecen uno o dos lanzamientos sin costo para generar confianza.

Promesa de premios : Exhiben objetos de alto valor para hacer creer que hay un incentivo real.

Reglas confusas o cambiantes : Las reglas no son claras, y muchas veces se manipula el marcaje de puntos o las condiciones de victoria.

Pago por turno : Una vez iniciado el juego, se exige pagar por turno adicional, con tarifas que pueden escalar rápidamente.

Presión y seguimiento: Operadores o cómplices pueden insistir, presionar o incluso intimidar para que la persona continúe apostando.

Señales claras de una posible estafa de canicas

Personas que te abordan en estacionamientos o entradas de centros comerciales con invitaciones informales.

Promesas de premios de alto valor por alcanzar metas ambiguas de puntos.

Tableros improvisados, reglas mal explicadas y premios en cajas vacías o rellenas con objetos sin valor.

Cobro inesperado de dinero por cada intento adicional y cambios constantes en las condiciones del juego

Personas son abordadas en espacios concurridos para participar en el juego. / iStock

Recomendaciones para no caer en esta estafa

Desconfía de juegos de azar informales en la vía pública o en espacios no regulados.

No aceptes invitaciones a participar sin entender con claridad las reglas.

Evita pagar dinero para continuar un juego que no tiene permisos oficiales ni transparencia.

No compartas datos personales o bancarios con desconocidos en la calle.

Si identificas estos puestos o dinámicas sospechosas, repórtalos a las autoridades locales de seguridad.

Comparte la información con familiares y amigos para prevenir que otros caigan en la misma trampa.