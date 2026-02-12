Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Estafa de las canicas en México: cómo funciona y cómo no caer en el fraude callejero

La estafa del juego de canicas es un método de fraude callejero. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:30 - 12 febrero 2026
Una nueva forma de fraude en espacios públicos atrae a personas con la promesa de premios costosos mediante un juego aparentemente inocente; conoce cómo identificarla y protegerte.

En ciudades de México, autoridades y ciudadanos han alertado sobre una creciente estafa callejera conocida como la estafa del juego de canicas, que ocurre a plena luz del día en plazas, ferias, centros comerciales y zonas de alta concurrencia. Este engaño ha generado pérdidas económicas significativas a personas que, atraídas por premios llamativos, terminan pagando decenas de miles de pesos sin obtener nada a cambio.

Autoridades y ciudadanos han alertado sobre una creciente estafa callejera conocida como la estafa del juego de canicas. / iStock

¿Qué es la estafa de las canicas y cómo te involucra?

La estafa del juego de canicas es un método de fraude callejero en el que personas desconocidas instalan puestos informales con tableros y canicas en la vía pública o estacionamientos, atractivos visuales y ofertas de “premios fáciles”. Los organizadores prometen teléfonos de alta gama, pantallas de gran formato, motocicletas o dinero en efectivo si se alcanzan determinados puntos en el juego.

Autoridades alertan a la ciudadanía sobre este tipo de engaños en espacios públicos. / iStock

¿Cómo funcionan realmente estos juegos?

  • Tiros iniciales “gratuitos”: Las personas son abordadas y se les ofrecen uno o dos lanzamientos sin costo para generar confianza.

  • Promesa de premios: Exhiben objetos de alto valor para hacer creer que hay un incentivo real.

  • Reglas confusas o cambiantes: Las reglas no son claras, y muchas veces se manipula el marcaje de puntos o las condiciones de victoria.

  • Pago por turno: Una vez iniciado el juego, se exige pagar por turno adicional, con tarifas que pueden escalar rápidamente.

  • Presión y seguimiento: Operadores o cómplices pueden insistir, presionar o incluso intimidar para que la persona continúe apostando.

Señales claras de una posible estafa de canicas

  • Personas que te abordan en estacionamientos o entradas de centros comerciales con invitaciones informales.

  • Promesas de premios de alto valor por alcanzar metas ambiguas de puntos.

  • Tableros improvisados, reglas mal explicadas y premios en cajas vacías o rellenas con objetos sin valor.

  • Cobro inesperado de dinero por cada intento adicional y cambios constantes en las condiciones del juego

Personas son abordadas en espacios concurridos para participar en el juego. / iStock

Recomendaciones para no caer en esta estafa

  • Desconfía de juegos de azar informales en la vía pública o en espacios no regulados.

  • No aceptes invitaciones a participar sin entender con claridad las reglas.

  • Evita pagar dinero para continuar un juego que no tiene permisos oficiales ni transparencia.

  • No compartas datos personales o bancarios con desconocidos en la calle.

  • Si identificas estos puestos o dinámicas sospechosas, repórtalos a las autoridades locales de seguridad.

  • Comparte la información con familiares y amigos para prevenir que otros caigan en la misma trampa.

Los premios exhibidos suelen ser el principal gancho del fraude. / iStock
