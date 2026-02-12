Arañan la final: Atlético de Madrid goleó al Barcelona en las Semifinales de la Copa del Rey

Sorpresa, sorpresa. Las Semifinales de Ida de la Copa del Rey arrancaron con toda la intención de ser un auténtico espectáculo de futbol. En Madrid el maestro de ceremonias fue Diego ‘Cholo’ Simeone y su banda fue el Atletico de Madrid, quien dio un recital en el ataque, clavado cuatro goles al Barcelona que no metió ni las manos.

Robert Lewandowski en la derrota del Barcelona ante el Atleti I AP

¿Y el Barcelona?

El Riyadh Air Metropolitano y sus más de 70 mil espectadores fueron testigos de uno de los mejores primeros tiempos de su equipo en los últimos años, poniendo en ‘jaque’ al Barca de Hansi Flick desde el minuto siete hasta los últimos 46.

El juego y sus emociones comenzaron muy temprano, cuando un pase retrasado de Eric García a Joan García pasó de ser uno de rutina a terminar dentro de la porteria, esto después de que el guardameta no pudiera controlar el balón y este terminara escapando hasta el fondo de la red.

Atlético de Madrid tras anotar al Barcelona I AP

Las cosas se complicaron más para la visita cuando el Atleti no bajó los brazos y tiró su línea de ataque hasta hacer una presión alta, misma que hizo efecto solo siete minutos después, terminando con un gol de Antoine Griezmann a los 14 minutos de la primera mitad.

Con un Barcelona disperso en el medio campo y sin un control de balón prolongado, el equipo colchonero aprovechó una nueva descolgada tras robar el esférico en medio campo, concluyendo con una diagonal que Julián Álvarez sirvió para que Ademola Lookman solo empujara la pelota al fondo de la red y dejar el 3-0 en la pizarra.

La tragedia blaugrana concluyó con el fin de la primera parte, no sin antes recibir el 4-0 de la mano de Julián Álvaarez. La araña retomó el camino del gol tras vencer a García con un trallazo de pierna zurda desde los linderos del área.

Antoine Griezmann anotando con el Atleti I AP

Medio pie en Sevilla

La segunda amistad pudo tener la misma pólvora que su predecesora, esto gracias a un tempranero gol de Pau Cubarsí, desafortunadamente para los líderes de LaLiga, este fue anulado por el VAR unos minutos después.

El resto del reloj fue llevado por los pupilos del Cholos de manera tranquila y vertical; cortado por faltas y un par de intentos más de ambos equipos, sin embargo, el marcador no se movió más.

Con 10 minutos de agregado, el colegiado marcó el final del encuentro, significando así una paliza para el cuadro del Barcelona y una histórica victoria para los rojiblancos, los cuales celebraron en casa una de sus mejore exhibiciones de la temporada.