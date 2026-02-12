Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Javier Duarte enfrenta prisión preventiva por nueva acusación de peculado

El juez dictó prisión preventiva a Javier Duarte por un nuevo cargo de peculado. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:24 - 12 febrero 2026
Un juez dictó prisión preventiva al exgobernador Javier Duarte tras imputarle el delito de peculado por un presunto desvío de recursos públicos.

Un juez de control del Reclusorio Norte dictó prisión preventiva contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, imputado por el delito de peculado por cinco millones de pesos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz. / X: @MegaurbeMx

Juez ordena prisión preventiva contra Javier Duarte por peculado

La audiencia se realizó este jueves en el Centro de Justicia Federal, donde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó una imputación sustentada en múltiples evidencias sobre el presunto desvío del dinero, supuestamente destinándolo de manera irregular fuera del Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad.

Duarte, quien actualmente cumple una sentencia de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que será el próximo 17 de febrero cuando se decida si es vinculado a proceso penal por este nuevo cargo.

La medida cautelar se da por un presunto desvío de recursos de un fondo destinado a personas vulnerables en 2012. / X: @MegaurbeMx

¿Qué implica la imputación por peculado contra el exgobernador?

El delito de peculado se configura cuando un servidor público se apropia o desvía indebidamente recursos del Estado para beneficio personal o de terceros. En este caso, la acusación de la FGR sostiene que Duarte estaría relacionado con el presunto desvío de 5 millones de pesos que debían haber sido utilizados para apoyar a personas con discapacidad.

Este nuevo cargo podría sumar hasta 14 años adicionales de prisión en caso de que sea vinculado a proceso y encontrado culpable, prolongando así su permanencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte más allá de la fecha en que habría concluido su condena actual.

La audiencia de imputación se había aplazado en tres ocasiones debido a la ausencia de los abogados de Duarte por cuestiones de salud, lo que llevó al juez a advertir que, de continuar las inasistencias, se designaría un defensor público para el proceso.

La audiencia de vinculación a proceso se fijó para el 17 de febrero./ RS

Antecedentes legales y situación actual de Duarte

Javier Duarte fue detenido en abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México para enfrentar cargos relacionados con la gestión de recursos públicos durante su gobierno en Veracruz (2010–2016).

En 2018, se le dictó una sentencia de nueve años de prisión tras un procedimiento abreviado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

En noviembre pasado, Duarte solicitó libertad anticipada tras cumplir buena parte de su condena, pero esa petición fue rechazada por una jueza de Ejecución Penal al considerar que no cumplió con los requisitos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Con la nueva imputación, su expectativa de recuperar la libertad en abril se complica aún más, debido a la posible vinculación a proceso por peculado.

El exgobernador de Veracruz podría enfrentar años adicionales en prisión si es vinculado a proceso. / RS
