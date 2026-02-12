¡Ahora sí! Leagues Cup en últimos detalles para jugarse en México

La Leagues Cup 2026 podría marcar un antes y un después en la historia del torneo binacional, ya que directivos de la competencia están ultimando detalles para que México sea sede de ciertos partidos en la próxima edición, según revelaron fuentes a ESPN. De concretarse, sería la primera vez que el certamen incluya encuentros oficiales en territorio mexicano, ampliando su alcance más allá de Estados Unidos y Canadá.

América en Leagues Cup I AP

Desde su creación bajo el formato actual, la Leagues Cup se había disputado exclusivamente en suelo estadounidense y canadiense. Sin embargo, con la expansión del torneo y la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la organización apuesta por un modelo más continental, integrando a México como parte activa en la logística y desarrollo de los encuentros.

México se perfila como sede en la Leagues Cup 2026

La primera fase de la Leagues Cup 2026 comenzará el próximo 4 de agosto y contará con la participación de los 18 equipos de la Liga MX y los 18 clubes clasificados de la MLS. En total, serán 36 escuadras disputando un torneo que mantiene el formato implementado en 2025, donde cada equipo jugará tres partidos en busca de avanzar a las rondas eliminatorias.

Inter de Miami vs Tigres en Leagues Cup I AP

Durante esta etapa inicial se disputarán 54 partidos, todos con enfrentamientos directos entre clubes de la Liga MX y la MLS, reforzando el carácter competitivo del certamen. La inclusión de México como posible sede abre la puerta a estadios emblemáticos del país que podrían recibir duelos de alto impacto entre franquicias de ambas ligas.

De acuerdo con el reglamento de la Leagues Cup, los cuatro mejores clubes de cada liga en la tabla serán colocados en un grupo fijo para competir directamente en las rondas de eliminación directa, que iniciarán desde los cuartos de final. En estas instancias solo habrá enfrentamientos entre equipos de la MLS y la Liga MX, garantizando cruces directos entre ambas competiciones.

Toluca en la Leagues Cup I MEXSPORT

Formato sin empates y boleto a Concacaf en juego

La edición 2026 mantendrá el formato sin empates, lo que significa que cualquier partido que termine igualado en el tiempo reglamentario se definirá de manera inmediata en tanda de penaltis. Esta regla ha sido clave para incrementar la intensidad y el espectáculo, al eliminar la posibilidad de igualadas sin consecuencias.

Los emparejamientos de las rondas eliminatorias se determinarán con base en el rendimiento de cada equipo durante la primera fase, premiando la regularidad y la contundencia. La final está programada para el 6 de septiembre, en un cierre que promete alto voltaje competitivo.

Además del trofeo, el campeón y los tres primeros clasificados obtendrán su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, lo que convierte a la Leagues Cup en una vía directa hacia competencias internacionales de mayor envergadura.

En la edición más reciente, el Seattle Sounders FC se coronó campeón tras vencer al Inter Miami en la final de 2025. Un año antes, en 2023, el Inter Miami levantó el título en la primera temporada de Lionel Messi con el club, consolidando a la Leagues Cup como uno de los torneos más mediáticos y competitivos del continente.

Tigres vs Inter de Miami en Leagues Cup I MEXSPORT