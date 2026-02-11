Atlético Madrid vs Barcelona ¿Dónde y cuándo ver el partido de Ida de Semifinales de Copa del Rey?

Atlético Madrid recibirá al Barcelona este jueves en el duelo correspondiente a la Semifinal de Ida de la Copa del Rey. Por segunda temporada consecutiva, estos dos equipos se miden en estas instancias por lo que, los Colchoneros buscarán sacar revancha de aquella serie.

Barcelona, campeón defensor, quiere repetir lo hecho en la temporada pasada cuando logró eliminar a los Colchoneros con un marcador global de 5-4. Mientras que Atleti buscará eliminar a los culés por primera vez desde 2000, cuando con un marcador global de 6-0 superaron a los blaugranas.

¿Cómo llegan los equipos?

El Atlético Madrid llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando dos victorias, un empate y dos derrotas. Los colchoneros cayeron en su último compromiso liguero ante el Real Betis, aunque previamente habían goleado al mismo rival en la Copa del Rey para acceder a estas instancias.

Anteriormente, igualaron sin goles contra Levante en LaLiga resultado que prácticamente los dejaron sin posibilidades de levantar el título de Liga. Con la liga fuera de alcance y su mal paso en la Champions League, la Copa parece ser la última oportunidad para los dirigidos por Diego Simeone para ser campeones esta temporada.

Atlético pierde ante Real Betis Balompié| AFP

Por su parte, el Barcelona atraviesa un momento excepcional con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Los culés vienen de superar a Mallorca , al Elche y al Oviedo en LaLiga, torneo en el que se mantiene líder por arriba del Real Madrid. En cuanto a la Copa, el equipo sufrió más de lo esperado pero logró derrotar a Albacete. El equipo de Flick muestra una solidez notable, sumando tan sólo una derrota en el 2026.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Barcelona, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos, con una derrota y un empate. El duelo más reciente se disputó el 2 de diciembre de 2025 en LaLiga, con victoria para los blaugranas por 3 a 1 en el Camp Nou.

Anteriormente, el Barcelona también se impuso por la mínima en las Semifinales de la Copa del Rey del año pasado y logró una contundente victoria por 2-4 en LaLiga el 16 de marzo del mismo año.

A pesar de que la actualidad y el historial reciente favorece a los culés, el equipo llega ligeramente desmoralizado pues apuntan a tener hasta cinco bajas importantes. De acuerdo con reportes, Marcus Rashford y Raphinha, Pedri, Gavi y Andreas Christensen no estarán disponibles para disputar el partido de este jueves.

Robert Lewandowski y Marcus Rashford en partido de Barcelona | AP

Atlético de Madrid vs Barcelona