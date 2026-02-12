Emiliano Vargas no cierra las posibilidades de una pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz

Emiliano Vargas pasó de ser una de las grande promesas del boxeo a ser uno de los favoritos del público no sólo mexicano sino también latino, esto tras tener una aparición durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el cual estuvo en manos de Bad Bunny y de un grupo de latinos junto a él.

Emiliano Vargas, Bad Bunny y Xander Zayas I X: @emilianofvargas

¿Vargas vs Pitbull?

Luego de su breve pero memorable participación en el show del Super Domingo, Emiliano aseguró durante una mesa redonda con los medios que le gustaría ser parte de un evento grande donde él sea el protagonista, además de expresar su deseo por ser campeón mundial en el 2026.

“Quiero ser campeón del mundo este año, vamos subiendo y creo que estoy firme camino hacía adelante”, expresó el púgil de 31 años durante una plática con los medios tras el Super Bowl.

Emiliano Vargas en evento de Ring Magazine I @emilianofvargas

Además de confesar su buen momento, ser reconocido como uno de los principales novatos del boxeo por Ring Magazine y de ser parte del show del ‘Conejo Malo’, Vargas admitió que le gustaría una pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz, otro boxeador mexicano de su categoría.

“Quiero un show de grande así para mí. Él es un gran peleador (Pitbull), lo respeto mucho, sería una pela grande y yo quiero una así”, confesó Emiliano Vargas en una mesa redonda para los medios.

Emiliano Vargas en entrenamiento I @emilianofvargas

Invicto y en plan grande

Vargas no solo destacó por ser uno de los personajes principales en aparecer durante el espectáculo de Bad Bunny, sino que su carrera lo llevó a ser una de las nuevas caras de su generación del boxeo.

Actualmente el hijo de padres mexicanos y estadounidenses, cuenta con una racha de 16-0, con 13 victorias por la vía del nocaut. Recientemente en el 2025 consiguió el título regional de Peso Welter Júnior.

Tras su gran momento, la gran prueba de Emiliano ‘El General’ Vargas será el próximo 28 de febrero, en Glendale, Arizona, cuando enfrente en el cuadrilátero al experimentado púgil argentino, Agustín Ezequiel Quintana.