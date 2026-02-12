Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Box

Emiliano Vargas no cierra las posibilidades de una pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz

Emiliano Vargas, boxeador mexicano I @emilianofvargas
Aldo Martínez 18:32 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El boxeador mexicano aseguró que quiere una perla grande ante un rival de su categoría

Emiliano Vargas pasó de ser una de las grande promesas del boxeo a ser uno de los favoritos del público no sólo mexicano sino también latino, esto tras tener una aparición durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el cual estuvo en manos de Bad Bunny y de un grupo de latinos junto a él.

Emiliano Vargas, Bad Bunny y Xander Zayas I X: @emilianofvargas

¿Vargas vs Pitbull?

Luego de su breve pero memorable participación en el show del Super Domingo, Emiliano aseguró durante una mesa redonda con los medios que le gustaría ser parte de un evento grande donde él sea el protagonista, además de expresar su deseo por ser campeón mundial en el 2026.

“Quiero ser campeón del mundo este año, vamos subiendo y creo que estoy firme camino hacía adelante”, expresó el púgil de 31 años durante una plática con los medios tras el Super Bowl.
Emiliano Vargas en evento de Ring Magazine I @emilianofvargas

Además de confesar su buen momento, ser reconocido como uno de los principales novatos del boxeo por Ring Magazine y de ser parte del show del ‘Conejo Malo’, Vargas admitió que le gustaría una pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz, otro boxeador mexicano de su categoría.

“Quiero un show de grande así para mí. Él es un gran peleador (Pitbull), lo respeto mucho, sería una pela grande y yo quiero una así”, confesó Emiliano Vargas en una mesa redonda para los medios.
Emiliano Vargas en entrenamiento I @emilianofvargas

Invicto y en plan grande

Vargas no solo destacó por ser uno de los personajes principales en aparecer durante el espectáculo de Bad Bunny, sino que su carrera lo llevó a ser una de las nuevas caras de su generación del boxeo.

Actualmente el hijo de padres mexicanos y estadounidenses, cuenta con una racha de 16-0, con 13 victorias por la vía del nocaut. Recientemente en el 2025  consiguió el título regional de Peso Welter Júnior.

Tras su gran momento, la gran prueba de Emiliano ‘El General’ Vargas será el próximo 28 de febrero, en Glendale, Arizona, cuando enfrente en el cuadrilátero al experimentado púgil argentino, Agustín Ezequiel Quintana.

Emiliano Vargas y Xander Zayas I CAPTURA DE PANTALLA
Últimos videos
Lo Último
19:18 Un clásico con herencia: la unión de la ‘Hormiga’ González y su padre ante América
19:02 ¿Vas a regalar globos en San Valentín? El Metro CDMX advierte que no podrás ingresarlos
18:42 El padre de la ‘Hormiga’ González destaca el impacto de Milito en la carrera de su hijo
18:41 Histórico de Pumas arremete contra el club: "Le están cambiando la identidad al equipo"
18:32 Emiliano Vargas no cierra las posibilidades de una pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz
18:29 ¿Multaron a Bad Bunny con 10 millones de dólares por el Super Bowl? Esta es la verdad
18:03 Prisión preventiva para Gaby “N” por muerte de motociclista en Iztapalapa
17:56 ‘Ando subiendo’: Emiliano Vargas y su emoción tras ser parte del show de medio tiempo del Super Bowl LX
17:51 Alarma en Miami y Argentina: Lionel Messi sufre una lesión muscular a meses del Mundial
17:47 Atlético Madrid vs Barcelona ¿Dónde y cuándo ver el partido de Ida de Semifinales de Copa del Rey?
Tendencia
1
Futbol ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
2
Futbol Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
3
Futbol Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"
4
Futbol César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026
5
Fórmula 1 Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron
6
Beisbol TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas
Te recomendamos
Un clásico con herencia: la unión de la ‘Hormiga’ González y su padre ante América
Futbol Nacional
11/02/2026
Un clásico con herencia: la unión de la ‘Hormiga’ González y su padre ante América
¿Vas a regalar globos en San Valentín? El Metro CDMX advierte que no podrás ingresarlos
Contra
11/02/2026
¿Vas a regalar globos en San Valentín? El Metro CDMX advierte que no podrás ingresarlos
El padre de la ‘Hormiga’ González destaca el impacto de Milito en la carrera de su hijo
Futbol
11/02/2026
El padre de la ‘Hormiga’ González destaca el impacto de Milito en la carrera de su hijo
Histórico de Pumas arremete contra el club: "Le están cambiando la identidad al equipo"
Futbol Nacional
11/02/2026
Histórico de Pumas arremete contra el club: "Le están cambiando la identidad al equipo"
Emiliano Vargas no cierra las posibilidades de una pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz
Box
11/02/2026
Emiliano Vargas no cierra las posibilidades de una pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz
¿Multaron a Bad Bunny con 10 millones de dólares por el Super Bowl? Esta es la verdad
Contra
11/02/2026
¿Multaron a Bad Bunny con 10 millones de dólares por el Super Bowl? Esta es la verdad