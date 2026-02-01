Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Jarrell Miller pierde el peluquín, pero gana la pelea en una noche surrealista

Jarrell Miller perdió su peluquín a medio combate | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 00:39 - 01 febrero 2026
El pugilista estadounidense quedó exhibido por su prótesis capilar a medio combate

En una de las escenas más insólitas vistas recientemente en un cuadrilátero, el peso pesado Jarrell Miller no solo se llevó una victoria por decisión dividida contra Kingsley Ibeh, sino que también protagonizó un momento que se hizo viral al instante: su peluquín salió volando por los aires tras recibir un golpe.

El combate, celebrado el sábado en el Madison Square Garden de Nueva York, transcurría con normalidad hasta que un potente derechazo de Ibeh impactó en la cabeza de Miller. El golpe fue tan certero que desprendió la pieza capilar del boxeador, dejándola colgando momentáneamente antes de caer.

Lejos de mostrarse avergonzado, Miller reaccionó con humor. Sonrió, se quitó por completo el peluquín y, en un gesto inesperado, lo arrojó hacia el público, que respondió con una mezcla de sorpresa y ovaciones. El incidente no pareció desconcentrarlo, ya que continuó con el combate hasta asegurar la victoria en las tarjetas de los jueces.

Tras la pelea, Miller explicó la curiosa razón detrás de su nuevo aspecto. Según relató, había perdido su cabello natural apenas dos días antes del combate al usar por error "amoniaco con lejía" en lugar de champú. Esta situación lo obligó a recurrir a un peluquín para la noche de la pelea.

Jarrell Miller | AP

El momento se convirtió rápidamente en un fenómeno en las redes sociales, eclipsando en parte el resultado del propio combate. Miller, conocido por su apodo "Big Baby" y por su imponente físico —llegó a pesar 333 libras (unos 151 kg) para una pelea anterior—, añadió así un capítulo inolvidable y cómico a su controvertida carrera.

