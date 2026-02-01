Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América

Fidalgo en un palco durante el América vs Necaxa l IMAGO7
José Pablo López Martínez 23:59 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un pequeño aficionado del América no pudo evitar las lágrimas

Un pequeño aficionado del América no pudo evitar las lágrimas al enterarse de que Álvaro Fidalgo abandonará a las Águilas para marcharse al Betis de España en pleno inicio del Clausura 2026 de la Liga MX.

Hasta las lágrimas

Entre lágrimas y lamentos; fue como el americanismo se enteró de manera abrupta que Fidalgo de marcharía del conjunto azulcrema para volver al futbol español. Con caras de incertidumbre y opiniones de incredulidad, fue como algunos fans del América tomaron la noticia de la partida del icónico dorsal '8’.

“Es un golpe fuerte”, “sigo en shock”, “se va una leyenda”, fueron algunas de las declaraciones que se pudieron escuchar a las afueras del Ciudad de los Deportes en la Jornada 4 donde el América recibió al Necaxa.

Pero sería un pequeño aficionado de las Águilas el que se robaría los corazones en redes al soltar lágrimas con la noticia de la salida del jugador que se combinó con otra inesperada salida con Saint-Maximin.

Fue a las afueras del Ciudad de los Deportes que la cámara de RÉCORD captó el momento en el que un niño fan del Ame rompió en llanto al hablar de la partida de Fidalgo, una noticia que empieza a tomar fuerza.

Fidalgo en un palco del Estadio l IMAGO7

En compañía de su papá y sin la oportunidad de ver el juego ante Necaxa dentro del estadio, el niño dedicó unas últimas palabras al futuro jugador del Betis: “se siente mal que se vaya alguien que luchó por el equipo. Jamás te vayas del América. Lo quiero mucho y le deseo suerte en su nuevo equipo”.

¿Qué dijo el papá del pequeño?

Por otro lado, el papá del pequeño también habló del momento melancólico de su hijo y dijo sentir tristeza por ver las lágrimas del pequeño y finalizó deseando que algún día Álvaro Fidalgo regrese al América.

Ahora se espera que en los próximos días se haga oficial la salida del mediocampista rumbo al Real Betis, para vivir su segunda etapa en el futbol español y tras un lustro de buenos momentos en Coapa.

Álvaro Fidalgo se va de América | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
00:45 Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
00:45 ¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
00:32 Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
00:29 ¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
23:59 Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
23:54 América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
23:37 Zague rompe el silencio tras la salida de Saint-Maximin: "Es un jugador tribunero"
23:24 Loco Abreu orgulloso con sus Xolos tras empate ante Rayados: "La camiseta se agarra con los dientes"
22:58 Jorge Ruvalcaba dedica despedida a la incondicionales de Pumas: “Agradecido con la afición”
22:53 ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
Tendencia
1
Contra Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de "Apocalypto" a los 55 años
2
Futbol ¡Maximin se va del América! Las Águilas hicieron oficial la salida del francés de manera sorpresiva
3
Futbol Nacional ¿Álvaro Fidalgo 'renuncia' a la Selección Mexicana con su salida de América?
4
Futbol Internacional ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
5
Futbol Gignac es expulsado por primera vez en Liga MX y Lainez salva a Tigres con golazo en León
6
Empelotados ¡Fidelidad intacta! Alana presume apoyo a Sebastián a Cáceres en el América vs Necaxa
Te recomendamos
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
Futbol Internacional
01/02/2026
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Futbol
01/02/2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
Futbol Nacional
01/02/2026
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Futbol
01/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
Futbol
31/01/2026
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
Futbol Nacional
31/01/2026
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?