Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América

Un pequeño aficionado del América no pudo evitar las lágrimas al enterarse de que Álvaro Fidalgo abandonará a las Águilas para marcharse al Betis de España en pleno inicio del Clausura 2026 de la Liga MX.

Hasta las lágrimas

Entre lágrimas y lamentos; fue como el americanismo se enteró de manera abrupta que Fidalgo de marcharía del conjunto azulcrema para volver al futbol español. Con caras de incertidumbre y opiniones de incredulidad, fue como algunos fans del América tomaron la noticia de la partida del icónico dorsal '8’.

“Es un golpe fuerte”, “sigo en shock”, “se va una leyenda”, fueron algunas de las declaraciones que se pudieron escuchar a las afueras del Ciudad de los Deportes en la Jornada 4 donde el América recibió al Necaxa.

Pero sería un pequeño aficionado de las Águilas el que se robaría los corazones en redes al soltar lágrimas con la noticia de la salida del jugador que se combinó con otra inesperada salida con Saint-Maximin.

Fue a las afueras del Ciudad de los Deportes que la cámara de RÉCORD captó el momento en el que un niño fan del Ame rompió en llanto al hablar de la partida de Fidalgo, una noticia que empieza a tomar fuerza.

Fidalgo en un palco del Estadio l IMAGO7

En compañía de su papá y sin la oportunidad de ver el juego ante Necaxa dentro del estadio, el niño dedicó unas últimas palabras al futuro jugador del Betis: “se siente mal que se vaya alguien que luchó por el equipo. Jamás te vayas del América. Lo quiero mucho y le deseo suerte en su nuevo equipo”.

¿Qué dijo el papá del pequeño?

Por otro lado, el papá del pequeño también habló del momento melancólico de su hijo y dijo sentir tristeza por ver las lágrimas del pequeño y finalizó deseando que algún día Álvaro Fidalgo regrese al América.

Ahora se espera que en los próximos días se haga oficial la salida del mediocampista rumbo al Real Betis, para vivir su segunda etapa en el futbol español y tras un lustro de buenos momentos en Coapa.