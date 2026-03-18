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VIDEO: Pareja se casa con réplica de La Casita de Bad Bunny en Querétaro
No hay duda de que Bad Bunny está convertido en el artista del momento a nivel mundial, y ahora, gracias a él, ha surgido una nueva moda en las bodas.
Se trata de utilizar como escenario de la fiesta la famosa “Casita” que el Conejo Malo hizo popular en su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour y que incluso llevó al medio tiempo del Super Bowl LX.
La boda viral inspirada en Bad Bunny
A través de redes sociales se ha vuelto viral el caso de unos novios que se casaron en Tequisquiapan, Querétaro, quienes sorprendieron a sus invitados con una réplica de “La Casita” de Bad Bunny.
Desde esta estructura, los recién casados hicieron su aparición para abrir la pista de baile, generando asombro entre los asistentes.
En los videos compartidos, se observa cómo, detrás de una gran cortina, aparece la icónica estructura en color rosa, con techo y marcos amarillos, mientras suenan a todo volumen los éxitos de San Benito.
“Mi hermana es fan de Bad Bunny”: así reaccionaron en redes
Las imágenes rápidamente se viralizaron, acompañadas de comentarios como:
“Mi hermana es fan de Bad Bunny y eso pasó en su boda”
“Mi hermana se casó el fin de semana y quiso tener la casita de Bad Bunny”
Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, calificando esta idea como:
“La mejor boda”
“Una idea increíble”
“El sueño de cualquier fan de Bad Bunny”
Además, en plataformas como TikTok e Instagram, ya circulan más videos de bodas en Latinoamérica que han replicado esta temática, lo que apunta a que podría convertirse en una tendencia en auge.
¿Cómo surgió “La Casita” de Bad Bunny?
La icónica estructura conocida como “La Casita” es el eje visual y narrativo de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.
Está inspirada en una vivienda real de Humacao, Puerto Rico, y debutó originalmente en el cortometraje del tema homónimo junto al actor Jacobo Morales.
Durante los conciertos, este escenario funciona como:
Un símbolo de identidad y resistencia cultural
Un homenaje a las raíces puertorriqueñas
Una crítica a fenómenos como la gentrificación.
Un escenario que acerca a Bad Bunny con sus fans
En términos de producción, “La Casita” rompe con el formato tradicional de conciertos, ya que se ubica cerca de las zonas de admisión general, permitiendo una conexión más cercana con los fans.
El interior fue diseñado por Federico Laboureau y Mayna Magruder, evocando el hogar de la abuela del cantante.
Además, este escenario ha sido protagonista de momentos importantes, como su aparición en el Super Bowl 2026, donde recibió a figuras como:
Pedro Pascal
Karol G
Cardi B