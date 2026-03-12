¡ACHO PR es otra cosa! Jugadores de Puerto Rico lucen el regalo de Bad Bunny en el Clásico Mundial de Béisbol

Bad Bunny les obsequió una versión exclusiva de su modelo de tenis BadBo 1.0 en colaboración con Adidas a cada uno de los integrantes de la Novena Puertorriqueña, zapatillas que usaron en su debut ante Colombia.

El cantante, además de presentarse en el Super Bowl LX y de dar giras por todo el mundo, tuvo una aparición dentro del Clásico Mundial de Béisbol, donde se robó las miradas de todo el mundo.

Siempre apoyando a su amado PR

El detalle que tuvo Benito ante los jugadores de Puerto Rico no solo fue para motivarlos, sino para su mero desempeño. A diferencia del modelo regular, las zapatillas cuentan con tachones para que los jugadores de Puerto Rico puedan usarlas en sus partidos del Clásico Mundial de Béisbol.

Además, los tenis cuentan con una variante en color azul y en los costados, en la parte alta, tienen las iniciales “BB” y “PR”, en referencia a Bad Bunny y Puerto Rico.

#Zona3Deportes |⚾🇵🇷🔥Bad Bunny sorprende al Team Rubio.



El artista puertorriqueño obsequió a los jugadores de Puerto Rico un par de spikes Adidas personalizados, como regalo especial rumbo al Clásico Mundial de Béisbol que arranca este viernes en el Estadio Hiram Bithorn. pic.twitter.com/GAUrPLft4R — Zona3Deportes (@Zona3Deportes) March 5, 2026

La Novena Puertorriqueña ante Canadá l AP

¿Contra quién jugará Puerto Rico en la siguiente fase?

Tras asegurar su clasificación a la ronda eliminatoria del Clásico Mundial de Béisbol, la selección de Puerto Rico ya conoce a su rival para los cuartos de final.

La Novena Boricua se enfrentará a Italia, en un duelo directo donde el ganador avanzará a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. El encuentro forma parte de la etapa de eliminación directa del torneo, por lo que no hay margen de error: el vencedor seguirá en la pelea por el campeonato, mientras que el perdedor quedará eliminado.