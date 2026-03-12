Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

¡ACHO PR es otra cosa! Jugadores de Puerto Rico lucen el regalo de Bad Bunny en el Clásico Mundial de Béisbol

Bad Bunny protagonizará su primera película en Hollywood/GrosbyGroup La Novena Puertorriqueña ante Canadá l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:33 - 12 marzo 2026
Los jugadores de la Novena Puertorriqueña presumen el gesto que tuvo el Conejo Malo.

Bad Bunny les obsequió una versión exclusiva de su modelo de tenis BadBo 1.0 en colaboración con Adidas a cada uno de los integrantes de la Novena Puertorriqueña, zapatillas que usaron en su debut ante Colombia

El cantante, además de presentarse en el Super Bowl LX y de dar giras por todo el mundo, tuvo una aparición dentro del Clásico Mundial de Béisbol, donde se robó las miradas de todo el mundo. 

Siempre apoyando a su amado PR

El detalle que tuvo Benito ante los jugadores de Puerto Rico no solo fue para motivarlos, sino para su mero desempeño. A diferencia del modelo regular, las zapatillas cuentan con tachones para que los jugadores de Puerto Rico puedan usarlas en sus partidos del Clásico Mundial de Béisbol.

Además, los tenis cuentan con una variante en color azul y en los costados, en la parte alta, tienen las iniciales “BB” y “PR”, en referencia a Bad Bunny y Puerto Rico.

La Novena Puertorriqueña ante Canadá l AP

¿Contra quién jugará Puerto Rico en la siguiente fase?

Tras asegurar su clasificación a la ronda eliminatoria del Clásico Mundial de Béisbol, la selección de Puerto Rico ya conoce a su rival para los cuartos de final.

La Novena Puertorriqueña ante Canadá l AP

La Novena Boricua se enfrentará a Italia, en un duelo directo donde el ganador avanzará a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. El encuentro forma parte de la etapa de eliminación directa del torneo, por lo que no hay margen de error: el vencedor seguirá en la pelea por el campeonato, mientras que el perdedor quedará eliminado.

Italia celebra ser la gran figura del Clásico Mundial | AP
Italia celebra ser la gran figura del Clásico Mundial | AP
