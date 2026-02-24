Bad Bunny hace homenaje a Pelé en pleno concierto en Brasil

Bad Bunny continúa consolidándose como el artista del momento tras su participación en el Super Bowl LX y la reanudación de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en Sudamérica. Luego de sus presentaciones en Argentina, el puertorriqueño llegó a Brasil para ofrecer dos conciertos en Sao Paulo, donde protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral.

Durante su show en territorio brasileño, Benito Antonio Martínez Ocasio sorprendió a sus fans al modificar la letra de su canción "Mónaco" para rendir homenaje a dos leyendas del futbol mundial. El gesto fue celebrado por el público y generó reacciones en redes sociales.

Bad Bunny en Brasil | AP

El homenaje de Bad Bunny a Pelé en pleno concierto

En medio de la euforia del concierto, Bad Bunny cambió una de las frases de "Mónaco" y cantó: "Es como meter un gol después de Pelé y Maradona".

El tributo no quedó solo en la letra. El cantante boricua también apareció en el escenario con una chamarra retro de la selección brasileña, similar a la que utilizó la Verdeamarela previo al Mundial de Inglaterra 1966. El detalle reforzó el homenaje a Pelé y a la rica historia futbolística del país sudamericano.

El gesto de Bad Bunny no pasó desapercibido y fue reconocido incluso por la cuenta oficial de Pelé en la red social X, donde publicaron un mensaje agradeciendo el tributo realizado por el artista latino en suelo brasileño.

Bad Bunny changed the lyrics of “MONACO” last night in São Paulo for:



“Es como meter un gol después de PELÉ, Marad*na” 🇧🇷

pic.twitter.com/E87hjx59j4 — Access Bad Bunny 🇦🇺🐨 (@AccessBadBunny) February 23, 2026

¿Qué dijo la cuenta oficial de Pelé sobre Bad Bunny?

A través de X, la cuenta del legendario futbolista destacó el momento vivido en los conciertos de Sao Paulo. "Bad Bunny demostró que el futbol es música y alegría", señala el mensaje publicado tras las presentaciones del cantante.

El comunicado también resaltó la importancia del homenaje: “En sus dos presentaciones en Brasil, se aseguró de rendir homenaje a nuestro Rey eterno. Y eso dice mucho. De respeto. De legado. De cómo el futbol trasciende fronteras, idiomas y generaciones”. Las palabras subrayan el impacto cultural tanto del deporte como de la música.

Finalmente, el mensaje concluye con un agradecimiento directo: “Gracias por el homenaje, Benito. La música conecta a la gente. El futbol también”. Con este gesto, Bad Bunny reafirma su conexión con el público brasileño y demuestra que el futbol y la música pueden unirse en un mismo escenario para celebrar el legado de figuras como Pelé.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.