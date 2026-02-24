Toluca vs Chivas: A 20 años de la Final que ganó el Bofo Bautista para el Rebaño

Dos de los equipos más ganadores en la historia de la Liga MX se enfrentarán este sábado 28 de febrero en el Estadio Nemesio Diez, con Chivas en peligro de perder su primer lugar enfrentándose a un Toluca sediento de seguir demostrando que es el mejor equipo en la actualidad del futbol mexicano.

Pese a que este será un encuentro que saque chispas, uno de los momentos más relevantes que se recuerda en la rivalidad del Rebaño ante los Diablos tiene dos décadas de haber sucedido.

Chivas venció a Toluca en la última Final de Liga MX entre ellos | MexSport

A 20 años de la 11 rojiblanca

La Gran Final del Apertura 2006 enfrentó a Toluca ante Chivas, con una Eliminatoria que se cerró en el Estadio Nemesio Diez el 10 de diciembre del año antes mencionado. Un detalle en particular de esta Final es que ambos equipos entraron en la Reclasificación a lo que fue la Liguilla.

Ya en Cuartos de Final, los Diablos se 'despacharon' a Monterrey con global de 2-1, en Semifinales vencieron por el mismo marcador a los Tuzos del Pachuca y en la Final cayeron derrotados ante Guadalajara, quienes en Cuartos de Final enfrentaron a Cruz Azul, en Semis tuvieron el Clásico ante América y la Final les entregó su décimo primer título de liga.

Festejo de Oswaldo Sánchez en el juego de Ida | MexSport

El partido de Ida no definió al ganador, pues todo quedó empatado a un solo gol después de las anotaciones de Omar Bravo por parte del Rebaño y Bruno Marioni por parte de los escarlatas; en dicho partido, la polémica se dio cuando el árbitro no sancionó lo que para algunos fanáticos rojiblancos era un posible penal a su favor.

Ya en la Vuelta, todo se puso cuesta arriba para los dirigidos por el 'Chepo' de la Torre, pues primero apareció por segunda vez en la Eliminatoria Bruno Marioni, poniendo el 2-1 con el cual los Diablos se coronarían como campeones; sin embargo, en la segunda mitad llegó un tremendo cabezazo por parte del 'Maza' Rodríguez, quien puso el empate en la recta final del compromiso por el ansiado trofeo.

La inmortalización del 'Bofo'

Con el juego empatado a un gol (global 2-2) al minuto 24 de la segunda mitad, un pase de Adolfo Bautista encontró al 'Venado' Medina sobre la línea final; el entonces número 10 del Rebaño, recortó, levantó la cara y con un pase en diagonal, logró conectar con el 'Bofo', quien cruzó al portero Hernán Cristante para llevarse el título de liga a las vitrinas rojiblancas.

'Chepo' de la Torre fue campeón con los dos equipos a lo largo de su carrera | MexSport