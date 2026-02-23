Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Toluca vs Chivas: Los 5 mejores momentos entre Diablos y el Rebaño Sagrado

'Bofo' Bautista y Oswaldo Sánchez levantando el título once en la historia del Rebaño | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia 00:42 - 23 febrero 2026
La Jornada 8 del Clausura 2026 entrega un partido con muchos recuerdos históricos en la memoria del aficionado mexicano

Chivas ha perdido el invicto ante Cruz Azul; sin embargo, fuera del Clausura 2026, una de sus mayores preocupaciones debe ser que Toluca, con el bicampeonato conseguido en el 2025 ha empatado en títulos de Liga MX al Rebaño Sagrado.

Aunque este encuentro de séptima fecha en realidad no define nada en cuanto a títulos, los Diablos podrían con una victoria rebasar a los Rojiblancos en el liderato, así que este apunta a ser el mejor partido de la fecha.

José Saturnino Cardozo ha dirigido a los dos equipos |MexSport

Mejores recuerdos entre el Rebaño y los Diablos

En primer lugar debe ir indudablemente la Gran Final del Apertura 2006, la cual cerró en el Estadio Nemesio Diez y entregó a Chivas lo que en ese momento era su undécimo título en el futbol mexicano.

Dentro de ese duelo, si algo se recuerda de buena manera es el gol de Adolfo Bautista al minuto 70, dando paso al festejo más emotivo de aquel 10 de diciembre de 2006 cuando el 'Bofo' dedicó el gol del título rojiblanco a su madre, quien acababa de perder la vida tan solo unos días antes.

De manera más reciente, y una vez más teniendo que ver con un campeonato de Guadalajara, las Semifinales del Clausura 2017 enfrentaron a ambos equipos, con el partido de Ida en el Nemesio Diez, dando paso a la Vuelta en el Estadio Akron, donde con un empate en el global, terminó avanzando el Rebaño Sagrado a lo que posteriormente sería su título de liga más reciente.

Chivas venció a Toluca en la última Final de Liga Mx entre ellos | MexSport

Sin embargo, en ese mismo torneo, los dos clubes se enfrentaron tan solo unos meses antes, pues en su partido de temporada regular, se dio uno de los momentos que por poco afecta la temporada rojiblanca: Rubens Sambueza cometió una falta que lesionó a Isaac 'Conejito' Brizuela, dejándolo fuera por el resto de la temporada, algo que muchos de los aficionados consideran una especie de 'efecto mariposa'.

Más recuerdos en la rivalidad

En el torneo de Apertura 2002, cuando Chivas aún actuaba como local en el Estadio Jalisco, la Ida de unos Cuartos de Final, el marcador se encontraba 0-1 con solo cinco minutos restantes en el cronómetro; fue entonces que Jair García y Emilio Mora logaron conseguir una voltereta que quedó marcada en la historia de esta rivalidad hasta la actualidad.

Isaac Brizuela se lesionó en un duelo de esta rivalidad en 2017 | MexSport

En una fecha inaugural con estos dos equipos viéndose las caras en el inicio del campeonato, Ramón Morales fue el encargado de portar el gafete de capitán por primera vez en su carrera, por lo que se convirtió en un recuerdo imborrable en la memoria del mediocampista mexicano.

