Lucha

Elimination Chamber 2026: ¿Cuándo y dónde ver el PLE de WWE?

CM Punk y AJ Lee son los protagonistas del evento previo a WrestleMania | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 23:28 - 22 febrero 2026
El evento tendrá lugar en Chicago, la casa del actual campeón mundial pesado, quien defenderá su cinturón y la posibilidad de estelarizar WrestleMania

Segunda parada de cara a WrestleMania; la Cámara de la Eliminación entregará a otro par de luchadores que se convertirán en retadores de dos de los campeones máximos de la empresa.

Además de eso, como ya es una costumbre en los PLE de la empresa, algunos combates individuales también serán parte del espacio televisivo para la actividad dentro de Chicago.

CM Punk regresa a su ciudad natal para enfrentar a Bálor | wwe.com

¿Cuál es la cartelera del segundo PLE del año?

Por obviedad, no pueden faltar los dos combates dentro de lo que se ha denominado como una de las estructuras más desafiantes e imponentes a lo largo de la historia de la empresa; uno de ellos en la rama varonil y el otro de ellos del lado de las mujeres, donde la expectativa aún es mayor.

Esto se debe a que en cuanto a los hombres, Roman Reigns ya ha elegido a su oponente para el evento central de WrestleMania: CM Punk; sin embargo, la otra ganadora de Royal Rumble, Liv Morgan, ha decidido mantener el suspenso con rumbo al magno evento.

Elimination Chamber Masculina | Participantes

  • Randy Orton

  • Je'von Evans

  • Cody Rhodes

  • LA Knight

  • Trick Williams

  • The Original Grande Americano/Jey Uso/Bronson Reed

Participantes de la Cámara de la Eliminación Masculina | wwe.com

El ganador de este combate, podrá enfrentar a Drew McIntyre en WrestleMania Vegas, ya que Roman Reigns ha decidido ir tras el campeonato mundial pesado.

Elimination Chamber Femenina | Participantes

  • Tiffany Stratton

  • Asuka

  • Alexa Bliss

  • Rhea Ripley

  • Kiana James

  • Iyo Sky/Kairi Sane/Raquel Rodríguez

Participantes de la EC Femenina | wwe.com

La ganadora, deberá enfrentar a la campeona que no se enfrente a Liv Morgan, pues la ganadora del Rumble tomará su decisión este lunes 23 de febrero.

Lucha por el campeonato mundial pesado: CM Punk (c) vs Finn Bálor

Roman Reigns ya eligió cuál será el campeonato por el que competirá en Mania, así que quien resulte vencedor de esta lucha, irá directamente al evento central de la segunda noche de WrestleMania 42.

Lucha por el campeonato intercontinental: Becky Lynch (c) vs AJ Lee

Este será el primer combate individual de AJ Lee desde su regreso a WWE; los otros dos los tuvo en equipos: con su esposo CM Punk para enfrentar a la misma Becky y Seth Rollins y War Games en Survivor Series 2025.

Primera lucha de AJ Lee en solitario | wwe.com

¿Dónde ver Elimination Chamber 2026?

  • Fecha: Sábado 28 de febrero

  • Sede: United Center de Chicago , Illinois

  • Horario: 6:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Netflix

