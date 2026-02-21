Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¿Rumbo a WrestleMania? Logan Paul reconoce que podría enfrentar pronto a Bad Bunny

Podría haber combate de superestrellas en WrestleMania | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 17:06 - 21 febrero 2026
El miembro de The Vision de momento no tiene rival para el magno evento de WWE en abril

Uno de ellos se mantiene en apariciones semanales con WWE, mientras que el otro viene de un exitoso show de Medio Tiempo en el Super Bowl, pero aún así podría significar un enfrentamiento explosivo en WrestleMania, si todo sale bien.

Se trata de Logan Paul y Bad Bunny, quienes en su momento se han denominado "el mejor 'artista' luchador que ha tenido la empresa", y para demostrarlo, podríamos tener un combate en el evento por excelencia.

Bad Bunny durante un concierto en Sao Paulo, Brasil | AP

¿Logan vs Benito en abril?

Fuertes rumores señalan que WWE ha retomado contacto con Bad Bunny en el fin de semana que se presentó en el Super Bowl, teniendo avances significativos para traerlo de regreso próximamente, ofreciéndole luchar en esta vuelta a la acción televisiva.

¿Su posible rival? Es muy sencillo, pues Logan Paul ya 'abrió la puerta' para que algo así suceda, por lo que la empresa no estaría en desacuerdo y pondrían todo en el camino de ambos para llegar a Mania con una rivalidad. Esto fue lo que dijo Logan:

Vamos a abrir la maldita cortina. Voy a dejar de joder. Bad Bunny es una superestrella de renombre mundial. También puede ser una superestrella de la WWE cuando quiere. Es un buen luchador. Puede luchar de maravilla. Se ha hablado de que tal vez luchemos. Se ha barajado la idea. He sido sincero y he dicho que me encantaría hacerlo
Logan Paul como campeón de Estados Unidos | wwe.com

La razón por la cual el combate tendría lugar en WrestleMania también es sencilla: demostrar quien es el mejor 'artista luchador' que ha aparecido en WWE a lo largo de toda la historia, pero aún depende de la agenda del Conejo Malo para saber si esto podría darse.

Trayectoria de ambos en WWE

Pese a que los dos han tenido grandes apariciones en WWE, incluso luchando en ediciones de WrestleMania anteriores. Ambos han sido campeones también, aunque en diferentes aspectos.

Logan Paul ya fue ganador del campeonato de Estados Unidos, un título de cartelera media, el cual perdió en SummerSlam ante LA Knight; por su parte, Bad Bunny fue campeón 24/7 cuando el campeonato aún existía.

Bad Bunny vs Damian Priest en Backlash Puerto Rico | wwe.com

El único combate hasta ahora de Benito en Mania se remonta a 2021, cuando hizo equipo con Damian Priest para enfrentarse a The Miz y John Morrison; cabe destacar que se llevaron la victoria. Logan Paul también ha luchado por parejas, tan solo un año después cuando en WrestleMania 38 hizo equipo con The Miz para enfrentar a Dominik y Rey Mysterio; sin embargo, el 'Maverick' sí ha tenido luchas individuales en el magno evento con rivales como Seth Rollins.

