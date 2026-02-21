Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Wesley Fofana, defensor de Chelsea, sufre actos racistas tras empate ante Burnley

Wesley Fofana, jugador del Chelsea, denuncia actos racistas | AP
Emiliano Arias Pacheco 17:40 - 21 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador galo fue expulsado en el partido, lo que ocasionó una ola de insultos en su contra en redes sociales

El Chelsea dejó escapar tres puntos de oro en la Premier League, tras un empate ante Burnley; aunque eso no fue lo peor para el equipo londinense. Wesley Fofana, defensor francés, denunció en sus redes sociales los insultos racistas que recibió después del partido, ya que muchos pseudoaficionados lo culparon de la igualada por una tarjeta roja.

El galo, de 25 años, compartió en sus redes sociales distintas capturas en las que la gente lo llamó mono o mandó emojis de ese animal. Fofana mostró todo lo ocurrido y terminó su denuncia pública con una reflexión, en la cual hizo énfasis que todo sigue igual.

Insultos y la reflexión que dio Fofana | Captura de pantalla: IG: Iawesst_

¿Qué dijo el Chelsea sobre Wesley Fofana?

Además de la denuncia de Wesley Fofafana, el Chelsea mostró su apoyo al jugador por medio de un comunicado. El conjunto Blue compartió en sus redes sociales que no tolerará actos racistas y apoyará en todo momento a los suyos.

Apoyamos incondicionalmente a Wes. Cuenta con todo nuestro apoyo, al igual que todos nuestros jugadores, quienes con demasiada frecuencia se ven obligados a soportar este odio simplemente por hacer su trabajo. Colaboraremos con las autoridades y plataformas pertinentes para identificar a los responsables y tomar las medidas más enérgicas posibles", agregó el club londinense en su comunicado.
Wesley Fofana y Declan Rice en un partido de Premier League | AP

El antecedente en esta misma semana

Las palabras del defensor galo calaron en lo más profundo del sector afrodescendiente en el balompié europeo, pues esta misma semana hubo un caso de racismo en la Champions League. Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, denunció que sufrió de actos racistas por parte del jugador del Benfica, Gianluca Prestianni.

El brasileño argumentó que el jugador argentino lo llamó "mono" en repetidas ocasiones, lo que ocasionó la furia y la condena de los futbolistas merengues, como el caso de Kylian Mbappé. El francés criticó severamente a Prestianni después del partido, aunque la UEFA no ha dado ninguna resolución al respecto.

Vinicius Júnior acusando actos de racismo en su contra I AP
Últimos videos
Lo Último
20:32 ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
20:18 ¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
20:09 Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
20:02 ¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
19:48 Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
19:29 ¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
19:28 Polémica en el Jalisco: Atlas y sus dos penaltis ante Atlético de San Luis
19:14 Atlas viene de atrás y derrota 3-2 al Atlético de San Luis
19:02 Se registra violencia policial en El Sadar tras Osasuna vs Real Madrid
18:58 ¡Sueñan con el Bebote! Santiago Giménez emociona a la afición mexciana con mensaje
Tendencia
1
Futbol ¿Amigo o enemigo? Carlos Vela comenta su relación con Heung-min Son
2
Futbol Comité Olímpico abre investigación contra Gianni Infantino tras su estrecha relación con Estados Unidos
3
Futbol ¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
4
Futbol Polémica en el Jalisco: Atlas y sus dos penaltis ante Atlético de San Luis
5
Futbol ¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
6
Futbol 'La peor samba que he visto': Brasileños se burlan del baile de Raphael Veiga con América
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
Futbol
21/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
Futbol
21/02/2026
¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
NFL
21/02/2026
Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
Futbol
21/02/2026
¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
Futbol
21/02/2026
Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
Futbol
21/02/2026
¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión