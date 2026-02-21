Wesley Fofana, defensor de Chelsea, sufre actos racistas tras empate ante Burnley

El Chelsea dejó escapar tres puntos de oro en la Premier League, tras un empate ante Burnley; aunque eso no fue lo peor para el equipo londinense. Wesley Fofana, defensor francés, denunció en sus redes sociales los insultos racistas que recibió después del partido, ya que muchos pseudoaficionados lo culparon de la igualada por una tarjeta roja.

El galo, de 25 años, compartió en sus redes sociales distintas capturas en las que la gente lo llamó mono o mandó emojis de ese animal. Fofana mostró todo lo ocurrido y terminó su denuncia pública con una reflexión, en la cual hizo énfasis que todo sigue igual.

Insultos y la reflexión que dio Fofana | Captura de pantalla: IG: Iawesst_

¿Qué dijo el Chelsea sobre Wesley Fofana?

Además de la denuncia de Wesley Fofafana, el Chelsea mostró su apoyo al jugador por medio de un comunicado. El conjunto Blue compartió en sus redes sociales que no tolerará actos racistas y apoyará en todo momento a los suyos.

Apoyamos incondicionalmente a Wes. Cuenta con todo nuestro apoyo, al igual que todos nuestros jugadores, quienes con demasiada frecuencia se ven obligados a soportar este odio simplemente por hacer su trabajo. Colaboraremos con las autoridades y plataformas pertinentes para identificar a los responsables y tomar las medidas más enérgicas posibles", agregó el club londinense en su comunicado.

Wesley Fofana y Declan Rice en un partido de Premier League | AP

El antecedente en esta misma semana

Las palabras del defensor galo calaron en lo más profundo del sector afrodescendiente en el balompié europeo, pues esta misma semana hubo un caso de racismo en la Champions League. Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, denunció que sufrió de actos racistas por parte del jugador del Benfica, Gianluca Prestianni.

El brasileño argumentó que el jugador argentino lo llamó "mono" en repetidas ocasiones, lo que ocasionó la furia y la condena de los futbolistas merengues, como el caso de Kylian Mbappé. El francés criticó severamente a Prestianni después del partido, aunque la UEFA no ha dado ninguna resolución al respecto.