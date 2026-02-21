Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¿Conquista en puerta? Querido influencer invita a salir a Nailea Vidrio

Nailea Vidrio es invitada a cenar por conocido influencer | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
21 febrero 2026
La jugadora mexicana recibió una propuesta en redes sociales que causó bastante revuelo

Nailea Vidrio, una de las figuras más mediáticas del balompié femenil en México, ha vuelto a encender las redes sociales. Aunque actualmente se encuentra sin equipo, su nombre no deja de ser tendencia, esta vez no por sus jugadas en el césped, sino por una inesperada invitación pública que podría terminar en romance.

Nailea Vidrio en la banca con Pachuca | IMAGO7

LA PROPUESTA EN REDES SOCIALES

La chispa se originó en X (antes Twitter), donde el popular influencer Paulo Chavira decidió arriesgarse frente a miles de seguidores. Con la mira puesta en la exjugadora de las Tuzas, Chavira lanzó una petición abierta para intentar contactar a Nailea con un objetivo claro: invitarla a cenar.

La publicación rápidamente cobró fuerza, alcanzando más de 110 mil visualizaciones en cuestión de horas. Los usuarios no tardaron en reaccionar, dividiéndose entre quienes apoyan la valentía del influencer y quienes esperan con ansias la respuesta de la futbolista. Hasta el momento, el desenlace de esta historia permanece en el misterio, pues no se ha confirmado si el mensaje logró llegar a oídos de Vidrio o si hubo una respuesta en privado.

NAILEA VIDRIO PERMANECE COMO AGENTE LIBRE

Mientras su vida personal acapara los titulares, el futuro profesional de Nailea Vidrio sigue siendo una incógnita para la afición. Tras cerrar su ciclo con el Pachuca, donde saboreó las mieles del campeonato, la mediocampista no concretó su fichaje con ninguna institución para este torneo Clausura 2026.

Actualmente, Nailea se mantiene como agente libre, alejada de las canchas de manera temporal. Aunque fue vinculada con diversos clubes durante el mercado de fichajes, la jugadora optó por no firmar, dejando en el aire si regresará al profesionalismo para la próxima temporada o si sus planes tomarán un rumbo distinto fuera del fútbol.

Nailea Vidrio en su etapa con Pachuca | IMAGO7
