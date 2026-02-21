¿Dónde ver AC Milan vs. Parma? Fecha, hora y transmisión

No es un simple juego de Serie A para el AC Milan, ya que de ganar los dirigidos por Massimiliano Allegri estarían acercándose al Inter en su pelea por la liga, pero el Parma no se lo hará tarea sencilla.

Siguen peleando por la cima

AC Milan y Parma viven momentos muy distintos en la Serie A; los milaneses vienen con un gran ritmo de juego, llevan 10 partidos sin conocer la derrota en todas las competencias. Mientras que Parma lucha por no caer de la posición 12 y quiere sumar su 3.ª victoria consecutiva.

AC Milan se posiciona en el lugar dos de la tabla de posiciones a siete puntos de distancia del Inter. Los milaneses registran quince victorias, nueve empates y una derrota, sumando 41 goles a favor y 19 en contra, teniendo una diferencia de +22.

Jugadores de AC Milan festejan con Christopher Nkunku el gol en el juego ante Bologna | AP

Parma se ubica en la posición 12 en lucha por seguir escalando posiciones, pero a la vez tratando de no descender. Los dirigidos por Carlos Cuesta tienen un registro de siete victorias, ocho empates y diez derrotas, sumando 18 goles a favor y 31 en contra, teniendo una diferencia de -13.

Gol de la Juventus en la casa del Parma l AP

¿Dónde ver el partido AC Milan vs. Parma?

El partido se llevará a cabo en el Estadio San Siro el 22 de febrero de 2026; podrá disfrutarse a las 11:00 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por ESPN en televisión o a través de Disney+ en plataforma de streaming.