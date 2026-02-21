Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Dónde ver AC Milan vs. Parma? Fecha, hora y transmisión

Emiliano Cárdenas Ramírez 11:15 - 21 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Estadio de San Siro será el lugar donde el AC Milan y Parma se midan en su duelo correspondiente a la Serie A.

No es un simple juego de Serie A para el AC Milan, ya que de ganar los dirigidos por Massimiliano Allegri estarían acercándose al Inter en su pelea por la liga, pero el Parma no se lo hará tarea sencilla. 

Siguen peleando por la cima

AC Milan y Parma viven momentos muy distintos en la Serie A; los milaneses vienen con un gran ritmo de juego, llevan 10 partidos sin conocer la derrota en todas las competencias. Mientras que Parma lucha por no caer de la posición 12 y quiere sumar su 3.ª victoria consecutiva.

AC Milan se posiciona en el lugar dos de la tabla de posiciones a siete puntos de distancia del Inter. Los milaneses registran quince victorias, nueve empates y una derrota, sumando 41 goles a favor y 19 en contra, teniendo una diferencia de +22.

Jugadores de AC Milan festejan con Christopher Nkunku el gol en el juego ante Bologna | AP
Jugadores de AC Milan festejan con Christopher Nkunku el gol en el juego ante Bologna | AP

Parma se ubica en la posición 12 en lucha por seguir escalando posiciones, pero a la vez tratando de no descender. Los dirigidos por Carlos Cuesta tienen un registro de siete victorias, ocho empates y diez derrotas, sumando 18 goles a favor y 31 en contra, teniendo una diferencia de -13.

Gol de la Juventus en la casa del Parma l AP

¿Dónde ver el partido AC Milan vs. Parma?

El partido se llevará a cabo en el Estadio San Siro el 22 de febrero de 2026; podrá disfrutarse a las 11:00 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por ESPN en televisión o a través de Disney+ en plataforma de streaming.

AC Milan l AP
Últimos videos
Lo Último
14:04 Duelo de orgullo y tradición: Ángel de Oro vs. Johnny Consejo, apuesta de cabellera en juego
13:54 Dra. Famina: doctora altruista, pianista y ahora telonera de Raúl Di Blasio
13:46 ¡Adiós, leyenda! Así fue la despedida de Kiana Palacios del América
13:39 ¡Osasuna nunca se rinde! Los Rojillos vencieron a Real Madrid en Pamplona
13:25 Caso Prestianni-Vinícius: FIFA anuncia nuevas reglas anti racismo
12:47 VIDEO: Ninel Conde sufre descarga eléctrica en el Carnaval de Mérida
12:37 Diego Campillo prevé un partido complicado ante Cruz Azul por las condiciones del Estadio Cuauhtémoc
12:22 Rayados hace oficial la renovación de Luis Cárdenas rumbo a 2028
12:11 Betis y Fidalgo no pasan del empate ante el Rayo Vallecano
11:52 SICT mete turbo en Guanajuato: supervisan tren de pavimentación en la Salvatierra-Celaya
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Se va tras entregar título! América anuncia inesperada baja
2
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
3
Contra Muere Willie Colón, uno de los grandes de la salsa: ¿De qué falleció el músico?
4
Empelotados ¿Álvaro Morales a TUDN? "El Brujo" revela ofertas 'irresistibles' de Televisa
5
Futbol ¿Se sube al Mundial? El guiño del Gato Ortiz a la Copa del Mundo
6
Futbol Nacional Diego Campillo: “No hemos ganado nada, cuando levantemos la copa ahí vamos a festejar”
Te recomendamos
Duelo de orgullo y tradición: Ángel de Oro vs. Johnny Consejo, apuesta de cabellera en juego
Lucha
21/02/2026
Duelo de orgullo y tradición: Ángel de Oro vs. Johnny Consejo, apuesta de cabellera en juego
Dra. Famina: doctora altruista, pianista y ahora telonera de Raúl Di Blasio
Contra
21/02/2026
Dra. Famina: doctora altruista, pianista y ahora telonera de Raúl Di Blasio
¡Adiós, leyenda! Así fue la despedida de Kiana Palacios del América
Futbol Nacional
21/02/2026
¡Adiós, leyenda! Así fue la despedida de Kiana Palacios del América
¡Osasuna nunca se rinde! Los Rojillos vencieron a Real Madrid en Pamplona
Futbol
21/02/2026
¡Osasuna nunca se rinde! Los Rojillos vencieron a Real Madrid en Pamplona
Caso Prestianni-Vinícius: FIFA anuncia nuevas reglas anti racismo
Futbol
21/02/2026
Caso Prestianni-Vinícius: FIFA anuncia nuevas reglas anti racismo
VIDEO: Ninel Conde sufre descarga eléctrica en el Carnaval de Mérida
Contra
21/02/2026
VIDEO: Ninel Conde sufre descarga eléctrica en el Carnaval de Mérida