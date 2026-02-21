Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rayados hace oficial la renovación de Luis Cárdenas rumbo a 2028

Luis Cárdenas seguirá siendo portero de Monterrey hasta 2028 | Imago7
Ricardo Olivares 12:22 - 21 febrero 2026
El guardameta de los regiomontanos permanecerá en el equipo al menos dos años más

Luis Cárdenas seguirá defendiendo el arco de Rayados de Monterrey. El club albiazul hizo oficial en sus redes sociales la renovación del guardameta, quien extendió su vínculo hasta junio de 2028, asegurando continuidad en una de las posiciones clave del equipo.

Conocido como 'Mochis', Cárdenas inició su camino con Rayados desde 2006, forjándose en las fuerzas básicas hasta consolidarse en el Primer Equipo. Hoy, a sus 32 años, vive uno de los momentos más importantes de su carrera al mantenerse como titular indiscutible en el esquema del técnico Domènec Torrent.

'Mochis' Cárdenas se mantendrá como portero de los regios | Imago7

Trayectoria rayada del 'Mochis'

Desde su debut con el primer equipo, Cárdenas ha disputado un total de 74 partidos oficiales con la camiseta regiomontana. De esos encuentros, 50 han sido en la Liga MX, seis en la Copa de Campeones de la CONCACAF, 14 en la Copa MX, uno en el Mundial de Clubes de la FIFA (actualmente Copa Intercontinental) y cuatro más en la Leagues Cup.

El arquero albiazul también ha sido parte fundamental de una etapa dorada para la institución. Formó parte del plantel que conquistó la Liga en 2019, la Copa de Campeones de la CONCACAF en 2019 y 2021, además de la Copa MX en 2020, sumando experiencia internacional y títulos a su trayectoria.

Cárdenas enfrentando a Dávila en el América vs Rayados | Imago7

Torrent apuesta por él

En el torneo actual, Cárdenas ha respondido con regularidad y confianza bajo los tres postes. Ha sido titular en los seis partidos que Rayados ha disputado hasta el momento, consolidándose como una pieza clave en el arranque de campaña.

Con esta renovación, Rayados apuesta por la estabilidad en la portería y por la continuidad de un futbolista que conoce a la perfección la institución. Luis Cárdenas, canterano y referente del vestidor, seguirá siendo el guardián del arco regiomontano por lo menos hasta el verano de 2028.

Cárdenas se ha sobrepuesto a varios porteros extranjeros en el equipo | Imago7
