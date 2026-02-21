Caso Prestianni-Vinícius: FIFA anuncia nuevas reglas anti racismo

El partido de Ida de los Playoffs de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Benfica ha sido uno de los temas principales de la semana, pues a pesar de que no se ha podido comprobar por completo, varios jugadores del Real Madrid siguen apuntando a que Gianluca Prestianni llamó "mono" a Vinícius Jr.

En varias latitudes se ha hablado acerca del tema, por lo que la FIFA ha decidido tomar cartas en el asunto, para que una situación de esta manufactura no se vuelva a repetir próximamente y, de ser posible, nunca.

La afición se metió de lleno con el brasileño en Lisboa | AP

¿Cuáles son las nuevas reglas en contra del racismo?

Primero que nada, el racismo pasa a ser una infracción específica, la cual incluye castigos severos que podrían desenlazar hasta en la pérdida del partido.

Si un insulto racista sucede a lo largo de algún encuentro, una de las nuevas reglas menciona que se debe reforzar el protocolo de pausar, suspender o incluso hasta abandonar los juegos en caso de ser necesario; a esto se suma un gesto universal para poder denunciar que algo así ha sucedido.

Vini recibió palabras por parte de Mourinho | AP

Fuera del futbol, se buscará impulsar que en todos los aspectos, el racismo se convierta en un delito penal para todos los países, a lo cual también se sumaría un programa de educación para todas las escuelas y que esto sea erradicado desde una etapa temprana.

Todo esto se complementa con el Panel Antirracismo que se ha creado por parte de la FIFA y el cual estará integrado por varios exfutbolistas de distintos continentes para monitorear y aconsejar el cumplimiento de todas y cada una de estas reglas.

¿Cómo ha avanzado el caso de Luca Prestianni?

La problemática en la cual se ha visto involucrado el juvenil de Benfica no ha tenido una resolución inmediata, pues aún se sigue buscando evidencia suficiente para poder sancionar al argentino, pues en el partido ante los madridistas el juego se tuvo que detener porque el argentino supuestamente llamó "mono" a Vini.

La Vuelta de Playoffs se jgará en el Santiago Bernabéu | AP