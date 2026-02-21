Dra. Famina: doctora altruista, pianista y ahora telonera de Raúl Di Blasio

Flaminia Villagrán no solo salva vidas. También toca fibras. La doctora, compositora y pianista está viviendo uno de los momentos más especiales de su carrera artística: abrirá el concierto de Raúl Di Blasio en unos meses. Un sueño que combina sus dos grandes pasiones: la medicina y la música.

En entrevista exclusiva con CONTRA, la especialista habló sobre su nuevo material, su labor social en comunidades marginadas y su lucha constante por demostrar que las mujeres pueden lograrlo todo.

“Yo toco piano desde que tengo tres años, entonces música es algo que he tenido a lo largo de mi vida, creo que nunca tuve un momento que yo dijera quiero ser músico, sino que es algo que pues algunas personas traemos. Y ahorita estoy súper contenta porque, como ven soy doctora, entonces dejé de hacer música un tiempo, me quedé haciendo soundtracks, pero el otro mes ya sale música nueva y este año se viene el nuevo disco. Y pues eso me tiene súper emocionada porque es primera vez que voy a trabajar un género un poquito diferente a lo que estaba acostumbrada”.

La Dra. Famina, además de curar a la gente, también es compositora y pianista / IG: @dra.flaminia

Abrir el show de Di Blasio no es poca cosa. Para ella, es un regalo del destino, ya que conoce el músico desde hace un tiempo y pasión por el piano los conecta.

“Es algo increíble. Como dije, para mí es un sueño, son de esos regalos que Dios le manda a uno. O tal vez uno lo manifiesta. Porque uno como pianista, esas son las personas a las que uno admira. O sea, yo tenía todos los discos, mi papá tenía los discos. Hasta la fecha me sigue pareciendo un pianista espectacular. Entonces, pues estoy muy, muy contenta por esta oportunidad”.

Medicina con propósito: “uno sí puede cambiar la vida de las demás personas”

Pero si algo define a la Dra. Famina es su vocación social. A través de su plataforma “Tu Doctora en Casa”, lleva atención médica y botiquines a comunidades donde el acceso a la salud es casi inexistente.

“Pues yo creo que es algo muy lindo, o sea, uno en la vida creo que uno tiene que encontrar un propósito y se ha perdido un poquito la empatía y si uno tiene la posibilidad de poner, aunque sea un granito de arena, por muy pequeño que sea, uno realmente sí puede llegar a cambiar, aunque sea en algo, la vida de las demás personas”.

Uno de sus sueños es abrir el concierto del pianista Raúl Di Blasio / IG: @dra.flaminia

Su labor la ha llevado a México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y otras regiones donde la pobreza y la falta de atención médica agravan enfermedades prevenibles.

“Entonces iniciamos con tu doctora en casa, que es la plataforma de salud, que es de lo que nosotros podemos apoyar… Tratamos de llegar a ellos, explicarles un poquito acerca de cómo cuidarse… y se les regala un botiquín que tiene de todo”.

Además, prepara la apertura de farmacias en comunidades rurales. “Ahí vamos y ahorita vamos a arrancar con las primeras… Entonces estamos súper contentos”.

Combate a las adicciones con implantes de naltrexona

Otro de sus proyectos está enfocado en jóvenes con problemas de adicción, mediante un implante subcutáneo de liberación prolongada.

Su labor altruista la lleva a comunidades donde más se necesita y a otros países / IG: @dra.flaminia

“Sí, las adicciones son un problema que se han ido convirtiendo en algo cada vez más frecuente en la sociedad… Entonces el implante de naltrexona lo que ayuda es a controlar la necesidad de querer consumir. Y si alguien consume le va a dar rechazo y se va a sentir mal”.

La doctora insiste en que todo debe realizarse bajo supervisión médica.

“Recuérdense que la medicina no fue hecha como a veces sale en internet para hacer cosas malas… La medicina está hecha para realmente ayudar pero tiene que ser siempre bajo la observación y la guía de un médico que esté preparado para hacer esto”.

Flaminia Villagrán es un ejemplo a seguir por sacarle provecho a todos sus conocimiento / IG: @dra.flaminia

Madre, viuda y ejemplo de resiliencia

Flaminia también habló de su faceta como madre y mujer emprendedora, dejando un mensaje directo para quienes dudan de sus capacidades.

“Las mujeres sí podemos. Lo que pasa es que es más difícil… Y la primera cosa también es que yo les digo que tienen que quitarse la mentalidad de que alguien las va a llegar a rescatar o las va a llegar a ayudar”.

“Si uno quiere salir de punto A y llegar a punto B, la única que va a poder llegar es uno mismo”. Viuda desde hace años, decidió salir adelante sin depender de nadie.

La Dra. Flaminia afirma que las mujeres pueden lograr todo lo que se proponen / IG: @dra.flaminia

“Y me quedé viuda hace muchos años también. Y no me quedó nada y tampoco lo peleé… Porque siento que uno como mamá tiene la responsabilidad de tener bien a sus hijos”.