Adiós calor… activan alerta amarilla por bajas temperaturas este domingo 22 de febrero

El frío regresa a la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas para las primeras horas del domingo 22 de febrero.

Las alcaldías afectadas serán Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en un horario de 02:00 a 08:00 horas.

Protección Civil activó la alerta amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas / FREEPIK

Ante este panorama, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias y accidentes en casa.

¿Cómo protegerte del frío?

Cómo vestirte

Es mejor usar varias prendas delgadas que una sola muy gruesa; esto atrapa el calor corporal.

El calor se escapa principalmente por la cabeza, cuello y manos. No olvides el gorro, la bufanda y los guantes.

Usa zapatos cerrados y calcetines gruesos para mantener tus pies calientes y secos.

Varias alcaldías se verán afectadas por la madrugada de este domingo / FREEPIK

Alimentación y salud

Consume frutas y verduras ricas en Vitamina C y A (naranja, guayaba, fresa) para fortalecer tus defensas.

Aunque no sientas sed como en verano, el cuerpo necesita agua para regular su temperatura.

Si no lo has hecho, el IMSS recomienda vacunarse contra la influenza y COVID-19.

Además, se recomienda:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en un horario de 02:00 a 08:00 horas / FREEPIK

Cuidados en el hogar

Si usas estufas o calentadores de gas, mantén una ventilación adecuada (una ventana abierta 10-15 cm) para evitar intoxicaciones fatales.

Si vas a salir de un lugar caliente a la calle, cubre tu boca y nariz para no respirar el aire gélido directamente.