¡Una tragedia! Así fue el asesinato del reguetonero Felo Millones tras salir de un centro comercial

El cantante urbano Andrés Felipe Manjarrés Álvarez, mejor conocido como Felo Millones, fue asesinado la noche del pasado martes en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena, Colombia. El ataque ocurrió alrededor de las 19:55 horas, en inmediaciones del sector Estela, cuando el joven de 22 años salía de un centro comercial.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, citada por el medio El Caracol, Felo Millones se desplazaba en motocicleta junto a otras personas cuando fue interceptado por sujetos que también viajaban en una moto. Uno de los agresores abrió fuego en repetidas ocasiones.

El cantante fue asesinado en Cartagena, Colombia, por unos hombres en motocicleta / FB: @felo.millones.2025

“Según lo manifestado por la comunidad, el occiso fue abordado por una persona que iba de parrillero en una motocicleta y le dispara en varias ocasiones, falleciendo en el lugar de los hechos”, precisó el documento oficial.

Investigación en curso

El caso fue clasificado como homicidio con arma de fuego. Tras el atentado, la zona fue acordonada y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizó la inspección técnica al cadáver, que posteriormente fue trasladado a Medicina Legal.

El general Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, informó que se revisan cámaras de seguridad y se recaban testimonios para dar con los responsables.

El joven iba saliendo de un centro comercial cuando fue atacado / FB: @felo.millones.2025

“Se está procurando ubicar a personas que hayan presenciado el hecho para que nos puedan dar un impulso al trabajo de investigación”, explicó.

La organización musical Alta Vida, colectivo al que pertenecía el artista, lamentó el asesinato mediante un comunicado.

El colombiano ya contaba con antecedentes penales por portar una arma de fuego / FB: @felo.millones.2025

“Alta Vida lamenta profundamente el fallecimiento de ‘Felo Millones’, joven artista del género trap en la ciudad de Cartagena, cuya voz, energía y autenticidad representaban el sueño de muchos que ven en la música una salida, una esperanza y una forma de transformar su realidad”.