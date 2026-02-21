Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¡Aplanadora Colchonera! Atlético de Madrid vence al Espanyol con marcador 4-2; Obed Vargas no tuvo minutos
El Atlético de Madrid tuvo que remar contra corriente, pero terminó resolviendo el partido con contundencia ofensiva y una gran actuación de Alexander Sorloth, quien firmó un doblete para liderar la victoria colchonera sobre el Espanyol.
Un primer tiempo lleno de emociones
El Espanyol sorprendió temprano en el encuentro cuando Jofre Carreras abrió el marcador apenas al minuto 6, silenciando momentáneamente el estadio. Sin embargo, el Atlético reaccionó rápido y empató gracias a Sorloth al 21’, quien inició su noche goleadora.
El Atlético lo resolvió en la segunda parte
El Atlético lo resolvió en la segunda parte. Para el complemento, los rojiblancos impusieron condiciones. Giuliano Simeone firmó el 2-1 al minuto 49 tras una jugada colectiva, dándole la vuelta al marcador. Poco después, Ademola Lookman amplió la ventaja al 58’, aprovechando una acción a balón parado que terminó por decantar el encuentro del lado rojiblanco.
El Espanyol intentaba reaccionar; apareció nuevamente Sorloth, quien al 72’ selló su doblete y prácticamente sentenció el partido. Los visitantes lograron descontar en la recta final, pero el resultado ya no cambió.
El mediocampista mexicano, Obed Vargas, permaneció en el banquillo durante todo el encuentro y no vio actividad con el Atlético de Madrid.
Se espera que el futbolista pueda tener participación en el próximo compromiso de los Colchoneros, cuando disputen la vuelta de su serie de Champions League ante el Club Brugge, en un duelo clave para las aspiraciones europeas del equipo.