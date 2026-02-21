¡Aplanadora Colchonera! Atlético de Madrid vence al Espanyol con marcador 4-2; Obed Vargas no tuvo minutos

El Atlético de Madrid tuvo que remar contra corriente, pero terminó resolviendo el partido con contundencia ofensiva y una gran actuación de Alexander Sorloth, quien firmó un doblete para liderar la victoria colchonera sobre el Espanyol.

Un primer tiempo lleno de emociones

El Espanyol sorprendió temprano en el encuentro cuando Jofre Carreras abrió el marcador apenas al minuto 6, silenciando momentáneamente el estadio. Sin embargo, el Atlético reaccionó rápido y empató gracias a Sorloth al 21’, quien inició su noche goleadora.

Sorloth celebrando su gol con el Atlético de Madrid | Grosby Group

El Atlético lo resolvió en la segunda parte

El Atlético lo resolvió en la segunda parte. Para el complemento, los rojiblancos impusieron condiciones. Giuliano Simeone firmó el 2-1 al minuto 49 tras una jugada colectiva, dándole la vuelta al marcador. Poco después, Ademola Lookman amplió la ventaja al 58’, aprovechando una acción a balón parado que terminó por decantar el encuentro del lado rojiblanco.

Giuliano Simeone festejando su gol con el Atlético de Madrid | Grosby Group

El Espanyol intentaba reaccionar; apareció nuevamente Sorloth, quien al 72’ selló su doblete y prácticamente sentenció el partido. Los visitantes lograron descontar en la recta final, pero el resultado ya no cambió.

El mediocampista mexicano, Obed Vargas, permaneció en el banquillo durante todo el encuentro y no vio actividad con el Atlético de Madrid.

Obed Vargas en uno de sus primeros entrenamientos como jugador Colchonero | X: @Atleti